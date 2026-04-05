VIDEO: INCONSCIENTE AL VOLANTE EN CHUBUT: FUE DETENIDO DOS VECES EN 14 DÍAS POR ALCOHOLEMIA POSITIVA GRAVE

Regionales 05/04/2026.- Un conductor fue sancionado en dos oportunidades en un lapso de 14 días por alcoholemias positivas graves, en Trelew y Rawson. Circulaba con 2,49 y 2,81 g/l. Podrá ser inhabilitado hasta por 400 días y deberá afrontar una multa de 5 millones de pesos

Un hombre de 50 años fue detectado en dos ocasiones con niveles extremadamente altos de alcohol en sangre en un lapso de 14 días. Los hechos ocurrieron en las ciudades chubutenses de Trelew y Rawson, durante operativos conjuntos entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía de la provincia y personal de Tránsito local. Los test de alcoholemia arrojaron resultados alarmantes: 2,49 y 2,81 g/l.

Los controles se realizaron durante la madrugada de los días 15 y 29 de marzo. En el segundo episodio, los agentes advirtieron que el conductor presentaba un fuerte aliento etílico y un comportamiento errático. Al verificar la documentación, constataron que días antes había cometido una infracción de la misma gravedad.

La Licencia Nacional de Conducir fue retenida y la Justicia podrá inhabilitarlo por hasta 400 días, más una multa de 5 millones de pesos.

Conducir bajo los efectos del alcohol disminuye los reflejos, afecta la percepción del riesgo y la capacidad de reacción, lo que incrementa significativamente las probabilidades de provocar un siniestro vial con consecuencias graves o fatales.

La ANSV realiza controles diarios en todo el país para sacar de circulación a quienes ponen en riesgo la vida de los demás: al volante, la irresponsabilidad mata.