Velitec: La socia de Terra Ignis emitió 30 cheques sin fondos en 2025 e incumple aportes.

Tierra del Fuego 17/04/2026.- La firma que explotará pozos petroleros en Tierra del Fuego no cumple con los aportes patronales desde 2024. Si bien cubrió los cheques que emitió, el Banco de Córdoba los ubicó en Situación 3. Además, la ART les dio de baja el convenio de cobertura por falta de pago. Este medio había adelantado, ademas que, Velitec no tiene antecedentes comprobados en remediación de pozos antiguos. Su perfil está más ligado a perforación, operación de plantas compresoras de gas y proyectos de infraestructura energética y telecomunicaciones.

Desde hace algunos días, Velitec es la empresa que finalmente pasó el proceso de selección del Gobierno provincial para asociarse a Terra Ignis, con el fin de explotar los pozos petroleros que YPF abandonó en Tierra del Fuego, tras confirmar que iba a centrar sus operaciones nacionales en Vaca Muerta.

Tanto el gobernador Gustavo Melella como la ministra plenipotenciaria Gabriela Castillo ponderaron la decisión final, tras un proceso que dejó en el camino a otras 7 empresas del rubro y que le permitirá a Velitec, con la supervisión de Terra Ignis, explotar, desarrollar y explorar hidrocarburos en las áreas ‘Los Chorrillos’, ‘Lago Fuego’ y ‘Tierra del Fuego’.

Al momento de la firma del convenio en Casa Tierra del Fuego en Buenos Aires, se informó que Velitec es una empresa argentina con cerca de 10 años de actividad, operando principalmente en las provincias de Neuquén, Chubut y Salta, con su sede central en Córdoba.

Y tras el acto de presentación formal en Río Grande -al que Gustavo Melella no asistió- las autoridades de Velitec expresaron estar frente a un “enorme desafío”: “Nos pareció un desafío muy atractivo y entendimos que teníamos las capacidades para hacer una propuesta que también sea atractiva para la provincia”, refirió Facundo Araoz Ortega, presidente de la firma.

Habiendo transcurrido unos días desde la presentación formal de la sociedad entre Terra Ignis y Velitec, bien vale analizar en profundidad algunas cuestiones relacionadas con la empresa cordobesa que se asentará en Tierra del Fuego.

Porque un informe crediticio y de riesgo aportó datos preocupantes respecto de la solvencia y la capacidad económica y financiera de la empresa. Un análisis detallado de su último informe comercial revela una preocupante acumulación de deudas previsionales y una recurrente emisión de cheques sin fondos durante el último año.

» Aportes patronales en rojo

Uno de los puntos más críticos del informe es la situación previsional de la firma. Velitec registra aportes patronales impagos de forma consecutiva durante el último año. Al 16 de abril de 2026, la empresa presenta deudas por aportes de seguridad social y obra social correspondientes a todos los períodos desde abril de 2025 hasta marzo de 2026.

Esta irregularidad afecta directamente a su nómina de empleados, la cual se estima actualmente entre 6 y 10 personas, todos ellos ocupando cargos jerárquicos. La falta de pago de las contribuciones patronales no solo representa una infracción ante el organismo recaudador, sino que también compromete la cobertura social de sus trabajadores.

» Lluvia de cheques rechazados

La conducta financiera de Velitec ante el Banco Central (BCRA) muestra signos de una asfixia de liquidez severa durante el año 2025. Durante ese período se registraron 30 cheques rechazados por un monto total de $34.102.769,41.

La totalidad de los rechazos fue por emitir documentos financieros sin fondos. El pico de morosidad fue durante el mes de marzo de 2025, con 9 cheques rechazados por más de 11 millones de pesos.

Si bien el informe indica que se han pagado 30 multas asociadas a estos rechazos, la recurrencia en la emisión de documentos sin respaldo evidencia una gestión financiera deficitaria.

» Expulsados del sistema

La seguridad de sus trabajadores también se encuentra en una zona de riesgo. Según los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el último contrato de Velitec SA con la aseguradora ASOCIART fue rescindido por falta de pago.

Esta condición deja a la empresa en una posición de vulnerabilidad legal extrema ante cualquier accidente laboral y demuestra que la cesación de pagos no se limita solo a impuestos o proveedores, sino que alcanza a la protección básica del personal.

» Situación delicada

Del informe de riesgo y salud corporativa se puede concluir que Velitec arrastra complicaciones y que no se trata de un problema puntual de un mes. El hecho de que los aportes patronales lleven 12 meses ininterrumpidos impagos sugiere que la empresa está utilizando el dinero de las contribuciones sociales para financiarse o que, directamente, carece de flujo de caja para cubrir sus obligaciones básicas de ley.

El volumen de cheques rechazados, por un total de $ 34 millones, en relación con una estructura de una pequeña a mediana empresa (menos de 10 empleados) es desproporcionado.

Aunque el informe indica que muchos han sido recuperados o abonados posteriormente, el daño a la calificación crediticia es profundo. Actualmente, la empresa figura en Situación 3 (con problemas/riesgo medio) en el Banco de Córdoba.

La rescisión del contrato con la SRT por falta de pago es, quizás, la señal de alerta más grave para una empresa del sector construcción. Operar en obras públicas o privadas de infraestructura (electricidad, gas, agua) sin cobertura de riesgos del trabajo es una irregularidad que podría derivar en la clausura inmediata de sus operaciones o en juicios laborales impagables.

Por otro lado, se observa que el presidente de la firma, Facundo Araoz Ortega, tiene vínculos con múltiples empresas nuevas, como Austral Lithium y Punastone, ambas con no más de 2 años de antigüedad.

Esto podría indicar una diversificación de intereses hacia el sector minero, mientras que Velitec -la empresa constructora original- parece haber quedado desatendida financieramente.

» ¿El mejor socio?

Sin se compara la situación crediticia de Velitec con otros casos similares en el resto del país, el panorama exhibe todos los síntomas de una empresa en proceso de descapitalización o en el inicio de una crisis terminal.

Su historial de 10 años en el mercado se ve hoy empañado por una gestión que prioriza la supervivencia financiera inmediata a costa del incumplimiento previsional y la desprotección de su capital humano. Y de esa forma, surge una inevitable pregunta: ¿Es Velitec recomendable como socio comercial de la provincia o como contratista en su estado actual de irregularidad ante la SRT y ARCA?

Con información de Costo politico

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