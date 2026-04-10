Velitec La empresa contratada por Terra Ignis no tiene experiencia en remediación de pozos antiguos.

Exacto: la síntesis es que Velitec no tiene antecedentes comprobados en remediación de pozos antiguos. Su perfil está más ligado a perforación, operación de plantas compresoras de gas y proyectos de infraestructura energética y telecomunicaciones.

Lo que sí ocurre es que, en el convenio con Terra Ignis Energía S.A., la empresa se comprometió a asumir tareas de remediación ambiental en los yacimientos de Tierra del Fuego (Lago Fuego, Los Chorrillos y Río Grande). Es decir, se presenta como un desafío nuevo en su trayectoria, más que como una práctica consolidada.

En cuanto a la financiación:

Velitec es una compañía privada , sin participación estatal directa.

, sin participación estatal directa. Se sostiene con contratos de servicios en minería, petróleo y gas, además de proyectos de infraestructura energética (plantas compresoras) y telecomunicaciones (fibra óptica en 70 ciudades).

en minería, petróleo y gas, además de proyectos de infraestructura energética (plantas compresoras) y telecomunicaciones (fibra óptica en 70 ciudades). Su modelo de ingresos es diversificado, lo que le da flujo de caja para comprometerse en proyectos de hidrocarburos, pero no tiene un historial de financiamiento público ni de grandes fondos internacionales.

En resumen: Velitec se financia con capital privado y contratos de servicios, y encara por primera vez la remediación de pozos antiguos en Tierra del Fuego como parte de su alianza con Terra Ignis.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar