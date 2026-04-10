Velitec S.A. es una empresa argentina privada fundada en 2014, con sede en Córdoba, dedicada a servicios de perforación minera y proyectos de petróleo y gas. Actualmente tiene un rol clave en Tierra del Fuego, donde firmó convenios con la estatal Terra Ignis Energía para operar yacimientos hidrocarburíferos como Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego.
Perfil de la empresa
- Nombre completo: Velitec S.A.
- Fundación: 2014
- Sede principal: Córdoba, Argentina
- Tamaño: 51–200 empleados
- Sector: Petróleo, gas y minería
- Tipo de financiación: Privada
Áreas de operación en Argentina
- Mendoza: Extracción de crudo.
- Entre Ríos: Excavación de aguas termales.
- Infraestructura energética: Más de 40 plantas compresoras de gas diseñadas y puestas en marcha.
- Telecomunicaciones: Conexión de 70 ciudades con fibra óptica.
- Bases operativas: Córdoba, Neuquén, Chubut, Salta.
- Cobertura: Obras en más de 150 ciudades del país.
Acuerdos en Tierra del Fuego
- En abril de 2026, Terra Ignis Energía S.A. firmó un convenio con Velitec para garantizar la continuidad operativa en áreas hidrocarburíferas claves.
- Áreas involucradas: Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego.
- Objetivos del acuerdo:
- Mantener y aumentar la producción hidrocarburífera.
- Reactivar yacimientos tras años de declive.
- Avanzar hacia una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con participación estatal y privada.
- Implementar planes de remediación ambiental y absorción de personal.
Características distintivas
- Integración vertical: Velitec no solo perfora y opera, también asesora en factibilidad, diseño de ingeniería, construcción y desarrollo de negocios.
- Socio estratégico: Se posiciona como aliado de confianza para proyectos de minería y oil & gas.
- Innovación y expansión: Combina energía, telecomunicaciones y servicios de infraestructura en distintas provincias.
Relevancia para Tierra del Fuego
- Velitec es actualmente el operador privado seleccionado para sostener la producción hidrocarburífera en la provincia.
- Su participación busca potenciar la matriz energética fueguina, generar empleo y garantizar continuidad en los yacimientos cedidos previamente por YPF.
informe comparativo entre Velitec y otras empresas que participaron en la convocatoria de Terra Ignis, para ver por qué fue seleccionada como socia estratégica en Tierra del Fuego
Antecedentes en remediación de pozos
- Plan ambiental integral en Tierra del Fuego: El convenio con Terra Ignis incluye la remediación de pasivos históricos en las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego, previamente operadas por YPF.
- Experiencia previa: Aunque Velitec es más conocida por perforación y operación de plantas compresoras de gas, su integración vertical le permite asumir proyectos de ingeniería ambiental y recuperación de pozos antiguos.
- Compromiso institucional: Terra Ignis destacó que la empresa no solo busca sostener la producción, sino también incrementarla con estándares ambientales, absorbiendo personal y aplicando planes de remediación .
Financiamiento
- Capital privado: Velitec es una empresa de financiamiento privado, sin participación estatal directa.
- Modelo de ingresos:
- Contratos de perforación minera y petrolera.
- Servicios de infraestructura energética (más de 40 plantas compresoras de gas).
- Proyectos de telecomunicaciones (70 ciudades conectadas con fibra óptica).
- Expansión nacional: Su diversificación en energía y telecomunicaciones le da flujo de caja estable, lo que facilita asumir compromisos de inversión en hidrocarburos.
- Acuerdos estratégicos: La alianza con Terra Ignis implica un esquema de Unión Transitoria de Empresas (UTE), donde Velitec aporta financiamiento privado y know-how, mientras la petrolera provincial garantiza continuidad y respaldo institucional
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Comparación con otras empresas convocadas
En la licitación de Terra Ignis participaron 10 empresas, pero Velitec fue seleccionada por:
- Capacidad técnica comprobada en perforación y operación de plantas energéticas.
- Presencia nacional con bases en Córdoba, Neuquén, Chubut y Salta.
- Compromiso ambiental explícito en el convenio, algo que fue determinante frente a competidores .
Riesgos y desafíos
- Remediación de pasivos: Requiere inversiones significativas y resultados verificables; el éxito dependerá de la capacidad de Velitec de cumplir con estándares ambientales.
- Financiamiento privado: Aunque flexible, puede estar condicionado por la rentabilidad de los yacimientos y la estabilidad macroeconómica argentina.
- Transparencia: Al ser una empresa relativamente joven (fundada en 2014), su historial en remediación profunda es más limitado que el de grandes multinacionales.
Exacto: la síntesis es que Velitec no tiene antecedentes comprobados en remediación de pozos antiguos. Su perfil está más ligado a perforación, operación de plantas compresoras de gas y proyectos de infraestructura energética y telecomunicaciones.
Lo que sí ocurre es que, en el convenio con Terra Ignis Energía S.A., la empresa se comprometió a asumir tareas de remediación ambiental en los yacimientos de Tierra del Fuego (Lago Fuego, Los Chorrillos y Río Grande). Es decir, se presenta como un desafío nuevo en su trayectoria, más que como una práctica consolidada.
En cuanto a la financiación:
- Velitec es una compañía privada, sin participación estatal directa.
- Se sostiene con contratos de servicios en minería, petróleo y gas, además de proyectos de infraestructura energética (plantas compresoras) y telecomunicaciones (fibra óptica en 70 ciudades).
- Su modelo de ingresos es diversificado, lo que le da flujo de caja para comprometerse en proyectos de hidrocarburos, pero no tiene un historial de financiamiento público ni de grandes fondos internacionales.
En resumen: Velitec se financia con capital privado y contratos de servicios, y encara por primera vez la remediación de pozos antiguos en Tierra del Fuego como parte de su alianza con Terra Ignis.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar