USHUAIA SE PREPARA PARA LA 5° EDICIÓN DEL “FESTIVAL DE CINE DEL FIN DEL MUNDO”

Ushuaia 21/04/2026.- La Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia acompañará desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 de abril en el Foyer “Ego Pereda” de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi la 5° Edición del “Festival de Cine del Fin del Mundo”.

El Festival contará con su apertura el día miércoles 22 a las 19:00 horas, seguido a las 19:30 por la proyección de “Adiós Madrid” de Diego Corsini teniendo como invitado especial a Luciano Cáceres su protagonista. El día jueves a partir de las 17:00 horas se exhibirán “La noche sin mí” de María Laura Berch y Laura Chiabrando; “Como si la tierrar se las hubiera tragado” de Natalia León; “La nena” de Josefina Lens y “Shulka” de María Cecilia Casanova y Raquel Soaje siendo esta un estreno mundial.

En segundo término, a partir de las 19:00 horas, se proyectará “Cicatriz” de Diego Aparicio, también un estreno mundial con la presencia del director y equipo, seguida de “El método Roumeau, de la cárcel al teatro” de Juan Esteban Vega y Jacqueline Roumeau. A las 21 horas las y los asistentes disfrutarán de “Nsala” de Mickael-Sltan Mbanza, un estreno internacional del Congo y “Semana Santa del 95” de Juan Pablo Lattanzi con la presencia de su equipo.

Ya el día viernes 24 a las 15:30 horas comenzará el taller y capacitación dictado por Graciela de Luca “Un minuto de cine”, seguido a las 17:00 horas por “Memorias com vista pro mar” de Marton Olympio, un estreno internacional de Brasil; “Tulipanes blancos” de Ismael Zgaib y “Apenas habrá sombras de “Diego Ercolano” un entreno mundial con la presencia de su guionista Federico Polleri. A las 19:00 horas se llevará adelante la entrevista pública con Luciano Cáceres, seguido a las 20:30 horas por el estreno internacional de “Cuando el cielo vuelva a ser azul” de Omar Lucas de Perú.

Finalizando la agenda del viernes se proyectará “Plata o mierda” de Toia Bonino y Marcos Jouvert. El día sábado 25 las actividades comenzarán a las 16:00 horas con “Las descendientes de Julieta Sanz” con presencia de una de sus protagonistas; a las 17:00 horas “Como dos extraños” de Damián Martínez; “Once de ida” de Ana Lucía Martínez en estreno mundial y “3000 km en bicicleta” de Ivan Vescovo. A las 19:00 horas estarán “La noche está marchándose ya” de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini y “Watukuy” de Agustín Lagos.

En el último turno se presentará el estreno mundial de “Benteveo” de Bianca Bazán Zárate; “Cardigan” de Lucía Ruocco en estreno nacional y “Ahí donde no estás” de Laura Chiabrando también en estreno nacional. En la última jornada del día domingo 26 se proyectará a las 16:00 horas “Huasi” de Juan Sebastián Torales en estreno nacional y “Sobre las olas” de Horacio Alcalá estrenando en el país. A las 18:00 horas llegará “¿Dónde duerme el tiempo?” de Diego Amé, Lucas Concia y Diego Moyano en estreno mundial con sus directores; “El conductor” de Ramiro Biera” también en estreno mundial al igual que “Sólo quedo yo” de Gonzalo Barrueco Otero.

La ceremonia de cierre se llevará adelante a partir de las 19:00 horas entregando también los diversos premios del Festival. Por otra parte, el día jueves 23 en la sede General José de San Martín de la UNTDF, ubicada en Yrigoyen N° 879, se proyectarán en el Laboratorio de medios “María Laura Piaggio” “Flow of Being” de Helen Unt de Bulgaria/Estonia; “Antonio das 336” de Davit Giménez González de Brasil y “Todos los nombres empiezan con M” de Carla Scolari.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, resaltó “la importancia de contar con este tipo de propuestas, que acercan a la comunidad al séptimo arte, presentando una variedad de largometrajes y cortometrajes de nivel internacional con participación fueguina, lo que visibiliza el talento de nuestras y nuestros realizadores audiovisuales”:

Por su parte la directora del Festival, Roxana Ukmar, agradeció “el acompañamiento municipal, así como del InFueTUR y el sector privado, que nos permite seguir trayendo a las ya los cinéfilos fueguinos un contenido de primer nivel”.

Para conocer más sobre el cronograma de actividades de la Quinta Edición del Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo, las y los interesados podrán visitar la página web del mismo en https://cinedelfindelmundo.com, sus redes sociales en @cinedelfindelmundo o visitando las redes sociales de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia en @AmbienteCulturaEducacion.Ush.