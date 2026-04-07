USHUAIA CORRE POR MALVINAS: SE REALIZARÁ UNA NUEVA EDICIÓN EL 19 DE ABRIL

Ushuaia 07/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes y la Secretaría de Asuntos Malvinas, invita a la comunidad a participar de la carrera “Ushuaia Corre por Malvinas”, que se llevará a cabo el domingo 19 de abril a las 10:00 horas, con punto de partida en el Monumento a los Caídos en Malvinas.

La propuesta contará con dos modalidades: una prueba participativa de 3 kilómetros, abierta a todo público —con la condición de que los menores de 16 años deberán estar acompañados por un adulto—, y una competencia de 10 kilómetros, destinada a participantes a partir de los 16 años.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 6 hasta el 14 de abril, y podrán realizarse de manera online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/zhMrj4nngaUMMZcg9 . Cabe destacar que los cupos son limitados, con un máximo de 400 participantes.

Asimismo, las acreditaciones se llevarán a cabo el sábado 18 de abril, de 17 a 19 horas, en el Museo Pensar Malvinas.

La actividad se enmarca en las propuestas conmemorativas vinculadas a la causa Malvinas, promoviendo el deporte, la participación comunitaria y el ejercicio de la memoria colectiva.

Carrera «USHUAIA CORRE POR MALVINAS»