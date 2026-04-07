USHUAIA CORRE POR MALVINAS: SE REALIZARÁ UNA NUEVA EDICIÓN EL 19 DE ABRIL
PorArmando Cabral
Ushuaia 07/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes y la Secretaría de Asuntos Malvinas, invita a la comunidad a participar de la carrera “Ushuaia Corre por Malvinas”, que se llevará a cabo el domingo 19 de abril a las 10:00 horas, con punto de partida en el Monumento a los Caídos en Malvinas.
La propuesta contará con dos modalidades: una prueba participativa de 3 kilómetros, abierta a todo público —con la condición de que los menores de 16 años deberán estar acompañados por un adulto—, y una competencia de 10 kilómetros, destinada a participantes a partir de los 16 años.
Las inscripciones estarán abiertas desde el 6 hasta el 14 de abril, y podrán realizarse de manera online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/zhMrj4nngaUMMZcg9 . Cabe destacar que los cupos son limitados, con un máximo de 400 participantes.
Asimismo, las acreditaciones se llevarán a cabo el sábado 18 de abril, de 17 a 19 horas, en el Museo Pensar Malvinas.
La actividad se enmarca en las propuestas conmemorativas vinculadas a la causa Malvinas, promoviendo el deporte, la participación comunitaria y el ejercicio de la memoria colectiva.
Carrera «USHUAIA CORRE POR MALVINAS»
📅 Fecha de Inscripcion: 6 de abril hasta el 14 de abril 2026.
DISTANCIAS: 3 KILOMETROS (Participativa)
10 KILOMETROS (Competitiva)
EDADES: 3 KM – Abierta a todas las edades.
❗ IMPORTANTE: Las personas menores de 16 años deben participar obligatoriamente acompañados por un adulto responsable durante todo el recorrido.
10 km : Unicamente para personas que tengan a partir de 16 años cumplidos en adelante el dia de la prueba.
*ACREDITACION Y ENTREGA DE DORSAL: Sabado 18 de abril de 17hs a 19hs
LUGAR DE ACREDITACION: Museo «Pensar Malvinas», ubicado en 12 de octubre y avenida Maipu, dentro del sector del Paseo de las Rosas.
ACREDITACION PARA PERSONAS QUE NO RESIDEN EN LA CIUDAD.
Lugar: Al lado del Arco de Largada
Dia y Horario: Domingo 19 de abril de 2026 de 9.00 hs.
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