TIERRA DEL FUEGO PRESENTÓ EL PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE RESTOS HUMANOS ARQUEOLÓGICOS PARA GARANTIZAR EL RESPETO Y LA REPARACIÓN HISTÓRICA

Tierra del Fuego 28/04/2026.- En una jornada llevada adelante en el Museo del Fin del Mundo, la Secretaría de Cultura, dependiente de la Agencia de Innovación, realizó la presentación oficial del Protocolo de Recuperación de Restos Humanos Arqueológicos. Este documento establece reglas claras para el accionar frente a hallazgos fortuitos, priorizando la conservación del patrimonio provincial y el respeto profundo a las comunidades originarias.

El protocolo es el fruto de un trabajo mancomunado iniciado en 2025 entre la Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Pueblos Originarios y el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a través de su Programa de Identificación y Restitución de Restos Humanos.

Al respecto, el secretario de Cultura, Aureliano Rodríguez, destacó la relevancia de este paso institucional. “Buscamos tener reglas claras para accionar frente al hallazgo fortuito de restos humanos; poder determinar quién interviene, cómo se resguardan esos restos y cómo se respeta la Ley Nacional 25.517”, dijo.

Asimismo, la presentación contó con la participación de referentes de los pueblos originarios, fuerzas de seguridad e investigadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y del CADIC-CONICET.

Por su parte, Pamela Altamirano, subsecretaria de Pueblos Originarios y Diversidades Culturales, remarcó el carácter humano de la medida. “Este Protocolo es una política pública con enfoque de derechos humanos que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos. Garantiza que los pueblos Yagán y Selk’nam tengan información y participación directa en cada hallazgo. Es una acción de reparación histórica y la base necesaria para avanzar en la restitución que exige la Ley Provincial 925”.

Algunos de los puntos clave del Protocolo definen procedimientos estrictos para evitar el deterioro de los restos, considerados ancestros bajo un principio rector de respeto, tales como:

-Intervención Profesional: solo graduados en Antropología o Arqueología habilitados podrán manipular los restos.

-Procedimiento ante Hallazgos: si un ciudadano encuentra restos, debe avisar inmediatamente a Patrimonio o al Museo. Los profesionales evaluarán el riesgo in situ y coordinarán con la Subsecretaría de Pueblos Originarios quien será garante de las participación y consentimiento de las comunidades originarias ante hallazgos.

-Prohibición de Exhibición: queda estrictamente prohibida la exhibición pública de los restos humanos.

-Plazos y Coordinación: se establecen plazos de 60 días para informes preliminares, asegurando una gestión ágil y una coordinación obligatoria entre las áreas de Cultura y Pueblos Originarios.

Con esta herramienta, la provincia de Tierra del Fuego A e I.A.S se alinea con estándares internacionales de derechos para los pueblos indígenas, consolidando un camino formal para la elaboración participativa del Protocolo de Restitución de Restos Humanos Indígenas, reafirmando su compromiso con la identidad, la ética científica y la memoria de los pueblos que habitan este territorio.