TIERRA DEL FUEGO LLEGA A LA PANTALLA GRANDE: SE ESTRENA “RISA Y LA CABINA DEL VIENTO”, LA PREMIADA PELÍCULA FILMADA EN LA ISLA GRANDE

Tierra del Fuego 16/04/2026.- Hoy 16 de abril llega a los cines de todo el país Risa y la cabina del viento, el esperado largometraje del multipremiado director Juan Cabral. La película, que marca el debut cinematográfico de la artista Cazzu, cuenta además con la participación de figuras destacadas como Diego Peretti, Joaquín Furriel y Graciela Borges, poniendo nuevamente al paisaje fueguino en el centro de la escena internacional.

“Risa y la cabina del viento” fue filmada íntegramente en los escenarios naturales de Tierra del Fuego. La producción destaca la versatilidad de la isla como set de filmación, con locaciones en Ushuaia y sus alrededores. El film aprovecha la Patagonia tangible para construir un relato que entrelaza lo cotidiano con lo fantástico.



La realización contó con la participación activa de técnicos, actores y actrices fueguinas, promoviendo la integración del talento local en una producción de alcance nacional e internacional, y fortaleciendo la cadena de valor del sector audiovisual en la provincia.

Desde montañas y lagos hasta estepas y mar, la provincia se consolida como un espacio de elección para la industria audiovisual global gracias a su geografía única en el planeta.

Tras un año de postproducción, la película arriba a las salas comerciales con un palmarés destacado, ya que se consagró en la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, obteniendo los premios a Mejor Película Nacional y Mejor Director. Asimismo, recibió el Premio del Público en la Fiesta del Cine de Francia y fue galardonada como Mejor Película Joven en Suecia.

“Risa y la cabina del viento” narra la historia de Risa, una niña de 10 años que descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite comunicarse con seres queridos que ya no están. En este viaje emocional, deberá resolver asuntos pendientes en el mundo de los vivos para poder hablar con su padre por última vez. La banda sonora cuenta con la firma de la histórica banda argentina Babasónicos.

Juan Cabral, reconocido mundialmente por redefinir la publicidad contemporánea (Sony Bravia, Cadbury) y por su trabajo con figuras como Martin Scorsese, regresa al cine tras su debut con Two/One. Su sensibilidad visual y narrativa lo han posicionado como uno de los directores argentinos más influyentes en el exterior, siendo nominado en múltiples ocasiones por el gremio de directores de Estados Unidos (DGA).



Este estreno se da en un contexto de pleno crecimiento para el sector audiovisual fueguino. En ese marco, desde la Agencia de Innovación se recuerda que este año se realizará la 9° edición del Festival Cine en Grande, reafirmando el compromiso de la provincia con el fomento de la industria, la generación de empleo local y la visibilización de la Patagonia como motor creativo.