TIERRA DEL FUEGO JUNTO A OTRAS PROVINCIAS BUSCA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Tierra del Fuego 26/04/2026.- El Gobierno de Tierra del Fuego AeIAS, a través de la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, participó del Encuentro Nacional de Autoridades de Niñez y Adolescencia “Construyendo compromisos para el fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, organizado por la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante las jornadas, representantes de distintas jurisdicciones compartieron experiencias territoriales, identificaron problemáticas comunes y avanzaron en líneas de acción para fortalecer las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes. En ese marco, también se abordaron los desafíos vinculados a la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil y la importancia de contar con información actualizada y sistematizada para el fortalecimiento institucional. Asimismo, las autoridades firmaron un acta de compromiso junto a la Defensoría, reafirmando la voluntad de seguir consolidando políticas que garanticen derechos en todo el país.

En este sentido, Rossi señaló: “con la Ley Penal Juvenil ya en marcha, es fundamental democratizar la información para que toda la sociedad pueda comprender de qué se trata y cuáles son sus implicancias”.

Asimismo, remarcó que “es necesario fortalecer mecanismos de escucha y contención para los chicos y chicas, generando respuestas adecuadas en materia penal juvenil”.

Finalmente, destacó el valor de estos espacios de intercambio federal: “estos encuentros enriquecen a las provincias porque permiten compartir miradas, experiencias y realidades diversas, poniendo en valor el carácter federal y fortaleciendo un sistema de protección más cercano a las necesidades de cada territorio”.