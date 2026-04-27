TIERRA DEL FUEGO INICIÓ LA SEMANA DE VACUNACIÓN EN LAS AMÉRICAS

Tierra del Fuego 27/04/2026.- Se inició este sábado en Tierra del Fuego una nueva edición de la Semana de Vacunación en las Américas, una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que se desarrollará hasta el 2 de mayo con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y promover el acceso equitativo a la vacunación.

Bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”, la propuesta busca reforzar la importancia de la vacunación como una herramienta clave de salud pública, especialmente en un contexto en el que resulta fundamental sostener altas coberturas para prevenir la reaparición de enfermedades como el sarampión.

En la provincia, las actividades se llevan adelante en todos los centros de salud de la Provincia, el Hospital Regional Rio Grande, el vacunatorio del Centro Provincial de Rehabilitación en Ushuaia así como Centros de Salud Municipales de Río Grande. El objetivo es facilitar el acceso de vacunas a la población y promover la actualización de los esquemas del calendario nacional.

Durante esta edición, se hará especial énfasis en el fortalecimiento de la campaña de vacunación antigripal y en la actualización de esquemas en todas las etapas de la vida. Desde la cartera sanitaria recordaron que las vacunas del calendario nacional son gratuitas y están disponibles en todos los centros de salud de la provincia, e invitaron a la comunidad a acercarse para completar sus esquemas.

El cronograma de actividades se extenderá hasta el sábado 2 de mayo y será difundido a través de las redes oficiales del Ministerio de Salud.