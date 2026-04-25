Tierra del Fuego el precio de la carne aumento entre 55 y 61% en marzo de este año.

Para el mes de abril, aunque aún no se cuenta con el informe mensual completo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), reportes preliminares de medios como Infobae indican que la tendencia alcista continúa, impactando fuertemente en el consumo de los hogares.

En Tierra del Fuego, el aumento de la carne ha sido superior al promedio nacional debido a la dependencia de productos traídos de otras regiones. Durante marzo de 2026, la suba en la provincia rondó el 10% , situando a cortes como el asado en valores cercanos a los $33.000 por kilo en ciudades como Río Grande.

Valor Carne

Para el mes de abril, aunque se observa una leve desaceleración en el rubro alimentos a nivel nacional, los precios en la provincia se mantienen altos por factores estructurales y de oferta.

Situación de precios en la provincia

Asado en Río Grande: Alcanzó picos de $33.000 el kilo hacia mediados de abril.

Variación regional: Tierra del Fuego registró incrementos del 10% en el stock y precios, destacándose entre las provincias con mayores alzas.

Contexto local: La baja producción local obliga a importar casi toda la carne consumida, lo que suma costos logísticos y de transporte que impactan directamente en el mostrador. Valor Carne +2

Comparativa de precios Cortes comunes

Corte Precio aprox. por kg (Abril 2026) Asado Hasta $33.000 Nalga $21.600 Bola de lomo $20.100 Picada común $10.200

Nota: Los precios pueden variar según se trate de carnicerías de barrio o grandes cadenas de supermercados.