Tierra del Fuego el precio de la carne aumento entre 55 y 61% en marzo de este año.

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- Carnicerías: El aumento fue más pronunciado, alcanzando un 12,2% mensual.
- Supermercados: La suba fue menor, promediando un 7,1%.
- Cortes con mayores subas:
- Picada común: +20,4%.
- Carnaza común: +17,7%.
- Falda: +13,4%.
- Cortes con menores subas:
- Lomo: +8,5%.
- Peceto: +9,3%.
- Matambre: +7,6%.
Para el mes de abril, aunque aún no se cuenta con el informe mensual completo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), reportes preliminares de medios como Infobae indican que la tendencia alcista continúa, impactando fuertemente en el consumo de los hogares.
- Asado en Río Grande: Alcanzó picos de $33.000 el kilo hacia mediados de abril.
- Variación regional: Tierra del Fuego registró incrementos del 10% en el stock y precios, destacándose entre las provincias con mayores alzas.
- Contexto local: La baja producción local obliga a importar casi toda la carne consumida, lo que suma costos logísticos y de transporte que impactan directamente en el mostrador.
Valor Carne +2
|Corte
|Precio aprox. por kg (Abril 2026)
|Asado
|Hasta $33.000
|Nalga
|$21.600
|Bola de lomo
|$20.100
|Picada común
|$10.200
- Aumento mensual (Marzo 2026): El rubro «Alimentos y bebidas no alcohólicas» en la Patagonia (que incluye a Tierra del Fuego) subió un 10%, impulsado fuertemente por los productos cárnicos.
- Aumento anual acumulado: En los últimos 12 meses (marzo 2025 – marzo 2026), el incremento de la carne en la región Patagonia oscila entre el 55% y el 61%.
- Aumento en el primer trimestre: Durante lo que va de 2026, el alza acumulada en los cortes vacunos ya registra un 10% de impacto directo en el consumo de los hogares.
- Factores del Aumento en la Isla
- Costos logísticos: El transporte terrestre hacia la isla añade un componente fijo al precio que no retrocede ante bajas estacionales del ganado en pie.
- Canales de venta: En carnicerías locales, los aumentos mensuales llegaron a ser de hasta el 12,2%, mientras que en las grandes cadenas de supermercados de la provincia la suba se moderó en torno al 7,1%.