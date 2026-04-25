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Tierra del Fuego el precio de la carne aumento entre 55 y 61% en marzo de este año.

Por Armando Cabral

Rio Grande 25/04/2026.- En Tierra del Fuego, el aumento de la carne ha sido superior al promedio nacional debido a la dependencia de productos traídos de otras regiones. Durante marzo de 2026, la suba en la provincia rondó el 10%, situando a cortes como el asado en valores cercanos a los $33.000 por kilo en ciudades como Río Grande. En los últimos 12 meses (marzo 2025 – marzo 2026), el incremento de la carne en la región Patagonia oscila entre el 55% y el 61%.

Durante el mes de marzo de 2026 (último dato oficial consolidado), los precios de la carne vacuna en Argentina registraron un incremento promedio del 10,6% en comparación con febrero. Este aumento duplicó los valores registrados a principios de año y elevó el incremento acumulado en los últimos 12 meses a un 68,6%.
Detalles del aumento en marzo 2026El impacto varió significativamente según el punto de venta y el corte de carne:
Puntos de venta:
    • Carnicerías: El aumento fue más pronunciado, alcanzando un 12,2% mensual.
    • Supermercados: La suba fue menor, promediando un 7,1%.
  • Cortes con mayores subas:
    • Picada común: +20,4%.
    • Carnaza común: +17,7%.
    • Falda: +13,4%.
  • Cortes con menores subas:
    • Lomo: +8,5%.
    • Peceto: +9,3%.
    • Matambre: +7,6%.

Para el mes de abril, aunque aún no se cuenta con el informe mensual completo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), reportes preliminares de medios como Infobae indican que la tendencia alcista continúa, impactando fuertemente en el consumo de los hogares.

En Tierra del Fuego, el aumento de la carne ha sido superior al promedio nacional debido a la dependencia de productos traídos de otras regiones. Durante marzo de 2026, la suba en la provincia rondó el 10%, situando a cortes como el asado en valores cercanos a los $33.000 por kilo en ciudades como Río Grande.
Valor Carne 
Para el mes de abril, aunque se observa una leve desaceleración en el rubro alimentos a nivel nacional, los precios en la provincia se mantienen altos por factores estructurales y de oferta.
Situación de precios en la provincia
  • Asado en Río Grande: Alcanzó picos de $33.000 el kilo hacia mediados de abril.
  • Variación regional: Tierra del Fuego registró incrementos del 10% en el stock y precios, destacándose entre las provincias con mayores alzas.
  • Contexto local: La baja producción local obliga a importar casi toda la carne consumida, lo que suma costos logísticos y de transporte que impactan directamente en el mostrador.
    Valor Carne +2
Comparativa de precios Cortes comunes
Corte Precio aprox. por kg (Abril 2026)
Asado Hasta $33.000
Nalga $21.600
Bola de lomo $20.100
Picada común $10.200
Nota: Los precios pueden variar según se trate de carnicerías de barrio o grandes cadenas de supermercados.
Variación Porcentual y Datos Clave
  • Aumento mensual (Marzo 2026): El rubro «Alimentos y bebidas no alcohólicas» en la Patagonia (que incluye a Tierra del Fuego) subió un 10%, impulsado fuertemente por los productos cárnicos.
  • Aumento anual acumulado: En los últimos 12 meses (marzo 2025 – marzo 2026), el incremento de la carne en la región Patagonia oscila entre el 55% y el 61%.
  • Aumento en el primer trimestre: Durante lo que va de 2026, el alza acumulada en los cortes vacunos ya registra un 10% de impacto directo en el consumo de los hogares.
  • Factores del Aumento en la Isla
El porcentaje total de aumento en la provincia suele ser más rígido que en el norte del país debido a:
  • Costos logísticos: El transporte terrestre hacia la isla añade un componente fijo al precio que no retrocede ante bajas estacionales del ganado en pie.
  • Canales de venta: En carnicerías locales, los aumentos mensuales llegaron a ser de hasta el 12,2%, mientras que en las grandes cadenas de supermercados de la provincia la suba se moderó en torno al 7,1%.
Para el mes de abril, los primeros indicadores de consultoras sugieren una desaceleración en la velocidad de los aumentos de alimentos, aunque la presión sobre los cortes de carne vacuna sigue siendo alta por las condiciones estructurales del sector.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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