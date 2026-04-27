TIERRA DEL FUEGO BUSCA FORTALECER POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO A NIVEL FEDERAL

Tierra del Fuego 27/04/2026.- La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de la provincia, Lucía Rossi, participó en la Ciudad de Buenos Aires del primer encuentro presencial 2026 de la Red Federal de Mecanismos de Adelanto de las Mujeres (MAM), en representación del Gobierno de Tierra del Fuego AeIAS.

El encuentro reunió a referentes de distintas jurisdicciones del país con el objetivo de fortalecer la articulación federal y consolidar políticas públicas que promuevan la igualdad de género en todo el territorio argentino.

La Red Federal de MAM, impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres Argentina, se consolida como un soporte técnico clave para fortalecer la implementación de políticas públicas con base en evidencia y con enfoque territorial. Asimismo, funciona como un puente entre la cooperación internacional y las realidades locales, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de las capacidades de gestión en cada provincia.

En este marco, se abordaron los desafíos actuales en relación a la violencia contra mujeres y niñas, una problemática estructural que persiste a pesar de los avances normativos y que requiere de políticas públicas sostenidas, con perspectiva de derechos y un fuerte anclaje territorial.

A su vez, desde Tierra del Fuego se destacó la importancia del trabajo interministerial y el desarrollo de políticas orientadas a fortalecer la autonomía de las mujeres, como ejes centrales para avanzar en una agenda de igualdad.

Al respecto, Rossi expresó: “el encuentro fue espacio clave para fortalecer la articulación entre la cooperación internacional y las políticas públicas que llevamos adelante en cada territorio.

Frente a una problemática estructural como la violencia hacia mujeres y niñas, estos ámbitos de trabajo conjunto resultan fundamentales para intercambiar experiencias, consolidar herramientas y seguir garantizando derechos con una mirada federal.

Me llevo mucho aprendizaje y el compromiso de continuar impulsando, desde Tierra del Fuego, políticas que promuevan la igualdad y aborden las desigualdades históricas con una perspectiva integral y sostenida en el tiempo”, concluyó.