TIERRA DEL FUEGO BUSCA FORTALECER POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO A NIVEL FEDERAL

El encuentro reunió a referentes de distintas jurisdicciones del país con el objetivo de fortalecer la articulación federal y consolidar políticas públicas que promuevan la igualdad de género en todo el territorio argentino.
La Red Federal de MAM, impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres Argentina, se consolida como un soporte técnico clave para fortalecer la implementación de políticas públicas con base en evidencia y con enfoque territorial. Asimismo, funciona como un puente entre la cooperación internacional y las realidades locales, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de las capacidades de gestión en cada provincia.
En este marco, se abordaron los desafíos actuales en relación a la violencia contra mujeres y niñas, una problemática estructural que persiste a pesar de los avances normativos y que requiere de políticas públicas sostenidas, con perspectiva de derechos y un fuerte anclaje territorial.
A su vez, desde Tierra del Fuego se destacó la importancia del trabajo interministerial y el desarrollo de políticas orientadas a fortalecer la autonomía de las mujeres, como ejes centrales para avanzar en una agenda de igualdad.
Al respecto, Rossi expresó: “el encuentro fue espacio clave para fortalecer la articulación entre la cooperación internacional y las políticas públicas que llevamos adelante en cada territorio.
Frente a una problemática estructural como la violencia hacia mujeres y niñas, estos ámbitos de trabajo conjunto resultan fundamentales para intercambiar experiencias, consolidar herramientas y seguir garantizando derechos con una mirada federal.
Me llevo mucho aprendizaje y el compromiso de continuar impulsando, desde Tierra del Fuego, políticas que promuevan la igualdad y aborden las desigualdades históricas con una perspectiva integral y sostenida en el tiempo”, concluyó.