TERRA IGNIS ENERGÍA SA: “SE TRABAJÓ MUCHO CON LA MIRADA PUESTA EN LAS CUESTIONES AMBIENTALES Y EN LA SOBERANÍA ENERGÉTICA”

Tierra del Fuego 17/04/2026.- Lo dijo la gerenta Legal e Institucional de Terra Ignis Energía SA, Verónica Tito, durante la presentación oficial de la empresa provincial y el acuerdo con Velitec SA para iniciar operaciones hidrocarburífera en la provincia. “Tierra del Fuego era la única provincia que no tenía una herramienta societaria que le permitiera estructurar su política energética”, valoró.

En el marco de la presentación oficial de las operaciones de Terra Ignis Energía SA a través de Velitec SA realizada en la ciudad de Rio Grande, la gerenta Legal e Institucional de Terra Ignis, Verónica Tito, resaltó que “se trabajó mucho con la mirada puesta en las cuestiones ambientales y en la soberanía energética”.

“Tierra del Fuego era la única provincia que no tenía una herramienta societaria que le permitiera estructurar su política energética”, valoró Tito y detalló que “todas las provincias lo tienen, aunque con distintas características, algunas son sociedades del Estado y otras son sociedades anónimas como lo es Terra Ignis Energía”.

La gerenta Legal explicó que “en este contexto, Terra Ignis se rige por la Ley de Sociedades 19.550 y obviamente tiene la particularidad de tener hoy, por lo menos hasta ahora, como sus accionistas principales al Gobierno provincial y la Agencia de Recaudación Fueguina, aunque en un futuro puede estar conformada también por accionistas privados”.

“Esto permite celebrar contratos con otra flexibilidad y poder entrar en el mundo de los hidrocarburos y de la energía, que requiere este tipo de instrumentos legales para agilizar los procesos y poder generar negocios concretos que generen mayor beneficio a la Provincia”, afirmó.

Tito recordó que “en la negociación con YPF, además de haber sido muy extensa y muy ardua, se puso mucho ojo en minimizar absolutamente y en la mayor medida de lo posible cualquier riesgo que estuviese asociado desde lo contractual”, asegurando que “por eso es que se trabajó mucho con la mirada puesta en las cuestiones ambientales, como sucede en todas las provincias hidrocarburíferas”.