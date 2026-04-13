TERRA IGNIS: “APUNTAMOS A MAXIMIZAR EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LAS ÁREAS”

Tierra del Fuego 13/04/2026.- Tras la reciente firma del contrato con la empresa Velitec S.A., la gerente Legal e Institucional de Terra Ignis, Verónica Tito, brindó precisiones sobre el proceso técnico y administrativo que permitirá a la provincia retomar la operatividad plena de las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego.

En relación con el camino recorrido para la selección del nuevo operador, Tito explicó que, tras la salida de YPF de la actividad convencional, se llevó adelante una instancia de preselección. “En un principio fueron aproximadamente 10 empresas o grupos de inversores interesados, que se fueron descartando por idoneidad técnica, antecedentes y capacidad financiera”, detalló.

La funcionaria destacó que la elección de Velitec S.A. surgió de un riguroso análisis realizado por profesionales especializados en aspectos financieros, operativos y legales. En ese marco, precisó que se evaluaron en profundidad los antecedentes, las ofertas técnicas y los planes de inversión de cada empresa. “Se tuvo en cuenta qué proponía cada una en el área”, afirmó, y subrayó que el objetivo central de esta nueva etapa es incrementar los niveles de producción.

Respecto de la trayectoria de la firma seleccionada, Tito indicó que Velitec cuenta con experiencia comprobada en las provincias de Mendoza, Salta y Neuquén. Según explicó, estos antecedentes, sumados a la propuesta de desarrollo e inversión y al compromiso con la continuidad de la actividad, resultaron determinantes para su elección. En particular, remarcó la importancia de optimizar pozos que actualmente no se encuentran en su máximo potencial.

En cuanto a los plazos, la gerente confirmó que el traspaso operativo es inminente y que las operaciones comenzarán el próximo 1 de mayo. Además, señaló que la empresa asumirá la totalidad del personal fijo, compuesto por aproximadamente 26 trabajadores, en el marco del acuerdo de cesión.

Sobre la duración del vínculo contractual, explicó que se trata de un acuerdo inicial de tres meses, con posibilidad de prórroga mientras se avanza en la conformación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE). “La intención es firmar finalmente el contrato de UTE para que esto esté culminado desde el punto de vista contractual. La UTE aspira a acompañar el plazo por el cual Terra Ignis es titular de estas áreas, que en principio es hasta 2037”, precisó.

Por otra parte, Tito destacó el compromiso ambiental asumido en esta nueva etapa, e informó que ya se puso en marcha un plan de remediación de pasivos ambientales de manera inmediata en los yacimientos.

La reactivación de la actividad hidrocarburífera provincial tendrá su presentación oficial el próximo 15 de abril, con un acto en la ciudad de Río Grande, donde se anunciará formalmente el inicio de las operaciones de Terra Ignis a través de Velitec.