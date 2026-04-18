SOBERANÍA: Colazo y Lapadula acompañaron reconocimiento a los Héroes de Malvinas fueguinos

Río Grande, 18/04/2026.- Los legisladores Matías Lapadula (PG) y María Laura Colazo (PV) participaron en el acto homenaje a los Veteranos de Guerra Fueguinos, fallecidos en conflicto y posguerra. El acto se concretó en el monumento a los Héroes de Malvinas de Río Grande, conforme a lo establecido en la Ley Provincial N° 1413.

La legisladora Colazo señaló que “estamos junto a los Veteranos de Río Grande, junto a muchos vecinos, homenajeando a los Veteranos de Malvinas que nacieron en nuestra Provincia” y recordó que mediante la normativa sancionada en 2022 se conmemora la fecha del Día del Veterano Fueguino.

El momento emotivo del acto fue el tributo brindado a los VGM Cabo Segundo Edgardo José Gómez; al VGM Juan Carlos Ampuero Yáñez y al VGM Alejandro Jacobo Betts, cuyas historias de vida marcaron el sentido de la conmemoración.

“Es una forma de rendir homenaje a aquellos fueguinos que fueron a defender el territorio de Tierra del Fuego. Malvinas es fueguina, es parte de nuestra Provincia”, puntualizó. Además, destacó la importancia de recordar a Juan Carlos Ampuero y mencionó la ordenanza municipal Nº 3350 que prevé la creación de una plazoleta en la avenida Héroes de Malvinas para rendir homenaje a los veteranos fueguinos.