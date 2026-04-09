Sin jaulas en el mar: el municipio patagónico que empuja un ambicioso proyecto de salmón

Patagonia 09/04/2026.- El municipio de Comodoro Rivadavia, recibió a la empresa AquaPatagonia, que impulsa un sistema RAS para criar salmón en tierra firme, sin jaulas en el mar, con filtrado de agua y una meta de 5.000 toneladas anuales para 2031. La novedad aparece pocos meses después de la reforma fueguina que reemplazó la normativa del 2021.

En un tema que en Tierra del Fuego sigue cargado de tensión desde la reforma de la ley que regulaba la salmonicultura, Comodoro Rivadavia mostró esta semana un camino posible para el desarrollo de salmón: producción en tierra y no en aguas abiertas. El intendente Othar Macharashvili recibió el martes a directivos de AquaPatagonia, una firma local que fue a pedir acompañamiento institucional para avanzar con un emprendimiento de cría y producción de salmón en sistema RAS, utilizando tecnología avanzada que filtra el agua de mar para minimizar el impacto ecológico en el ecosistema marino.

Dante Fiorenzo, uno de los responsables de la empresa, explicó que se trata de “la cría de salmones en sistema RAS (Recirculating Aquaculture System), es decir, a través de criaderos en tierra, no con jaulas en el mar como usualmente vemos internacionalmente en criaderos de salmones”. En la misma línea, sostuvo que el objetivo es “preservar el entorno, mantener el ecosistema marino”, por lo que “el agua se filtra tanto en el ingreso como en el egreso de los tanques o cubas, donde se crían los peces”.

La empresa presentó la iniciativa como una alternativa de diversificación productiva para la región, enfocada en alimentos y desarrollo tecnológico local. El proyecto ya atraviesa sus primeras etapas biológicas y logró el desove y la fertilización de las primeras ovas. También se indicó que está pensado para emplazar en el predio de la Zona Franca, al norte de Caleta Córdova.

“Nosotros tenemos como objetivo producir 5000 toneladas de salmón en módulos escalables para el año 2031”, planteó. La meta, si se concreta, coloca a la propuesta en una dimensión que excede un ensayo piloto y la instala como apuesta industrial de mediano plazo.

Guillermo García, otro de los referentes de AquaPatagonia, agradeció la recepción del jefe comunal y dejó en claro qué fue a buscar la empresa: “Queremos que esta comunicación sea frecuente, sobre todo en lo que tiene que ver con la factibilidad de acceso a la tierra y los servicios vinculados”. Y agregó: “Vinimos a pedir el acompañamiento institucional del intendente para lograr con éxito proyectos de reconversión productiva”. Según remarcó, se trata de una iniciativa con “fuerte impacto tecnológico, económico y social”.

García afirmó que “tenemos que pensar en producir de otra manera, en ser sustentables, vinculándonos con tecnologías que sabemos que funcionan y que en esta zona se pueden aplicar perfectamente”, y definió la propuesta como “una alternativa de diversificación para la región muy importante”.

La noticia llega con una sensibilidad especial para Tierra del Fuego. En 2021, la provincia había sancionado por unanimidad la Ley 1355, que prohibía toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas, pero que justamente promovía este tipo de cultivo en tierra de bajo impacto. Ese esquema fue reemplazado en diciembre de 2025.

La reforma fue aprobada por la mínima, con ocho votos a favor y siete en contra, y desde entonces quedó abierta una disputa política, ambiental y judicial. En las últimas semanas, el legislador Pablo Villegas impulsó una acción ante el Tribunal Superior de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la nueva norma fundamentándose en el proceso legislativo.

Antes de aquella votación, en la isla hubo movilizaciones y acciones en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, una carta firmada por más de 50 referentes y organizaciones de distintos países para rechazar la modificación de la Ley y defender la prohibición a las granjas marinas de salmón. Si bien la Ley 1355 regulaba la producción de salmónidos en las aguas de la isla, dejaba la puerta abierta para el sistema RAS que están promoviendo desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Esta estructura propone un desarrollo sostenible y, a la vez, un circuito productivo que genera considerablemente más puestos de trabajo.

Fuente: Agencia Rompehielos