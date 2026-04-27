Rio Grande 27/04/2026.. Así lo expresó el intendente de Río Grande, Martín Perez, durante el acto por el 36° aniversario de la sanción de la Ley Nacional N.º 23.775, que concretó la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En ese marco, se inauguró una escultura alusiva emplazada sobre la avenida Héroes de Malvinas, una obra que refuerza la identidad y la memoria colectiva en una jornada atravesada por un fuerte contenido histórico y político.

> Prensa Municipal RGA 🗞: «SER UNA PROVINCIA GRANDE IMPLICA RESPONSABILIDAD, DESARROLLO Y DEFENSA DEL TRABAJO FUEGUINO»

Así lo expresó el intendente de Río Grande, Martín Perez, durante el acto por el 36° aniversario de la sanción de la Ley Nacional N.º 23.775, que concretó la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En ese marco, se inauguró una escultura alusiva emplazada sobre la avenida Héroes de Malvinas, una obra que refuerza la identidad y la memoria colectiva en una jornada atravesada por un fuerte contenido histórico y político.

En el inicio de su mensaje, el jefe comunal puso en perspectiva el significado de la fecha al señalar que “a 36 años de la provincialización de Tierra del Fuego, recordamos una decisión política que cambió nuestra historia. Dejamos de ser territorio para convertirnos en provincia, para asumir con autonomía y responsabilidad el desafío de construir nuestro propio destino”.

En esa línea, destacó que “ese paso fue posible gracias a una generación de fueguinos y fueguinas que entendieron que este lugar no era solo un punto en el mapa, sino una parte estratégica del país” , y remarcó que “hoy somos una provincia clave para la Argentina, en el Atlántico Sur, en nuestras islas, en Malvinas y en la Antártida”.

Asimismo, el intendente subrayó que “ser una provincia grande no es solo un reconocimiento: es una responsabilidad. Implica defender lo logrado, cuidar el trabajo fueguino y proyectar desarrollo con una mirada estratégica y soberana”, al tiempo que agregó que “la provincialización nos dio herramientas, institucionalidad y la posibilidad de decidir” .

“Hoy, más que nunca, el compromiso es claro: estar a la altura de nuestra historia y del futuro que tenemos por delante”, afirmó.

El 26 de abril de 1990 marcó un hito fundamental para el país, al reconocer la relevancia estratégica de la región, vinculada a su proyección sobre el mar argentino, la cercanía con la Antártida, la riqueza de sus recursos naturales y su histórica relación con las Islas Malvinas.

En este contexto, el Municipio de Río Grande llevó adelante el acto conmemorativo por el 36° aniversario de la provincialización, ocasión en la que se inauguró una escultura alusiva realizada por la ingeniera Alejandra Portatadino. La obra se incorpora como un símbolo permanente de identidad, soberanía y reconocimiento a la historia fueguina.

Durante la ceremonia, el intendente Martín Perez, junto a la autora de la obra y al concejal mandato cumplido Hugo Martínez, recibieron una declaración de interés municipal por parte del Concejo Deliberante.

La actividad contó con la participación de autoridades municipales, representantes institucionales, dirigentes y miembros de la Asamblea Convencional Constituyente. Además, el acto fue musicalizado por la Banda Municipal de Música de Río Grande en conjunto con la Banda del Área Naval Austral.

Al hacer uso de la palabra, el intendente destacó: “hoy es una fecha muy importante para nuestro pueblo fueguino. A 36 años de la provincialización, queremos poner en valor a todos aquellos vecinos y vecinas que fueron protagonistas de esa gesta histórica y que hicieron posible que Tierra del Fuego se convierta en provincia”.

En relación con la inauguración del monumento, señaló: “esta obra no es solo un homenaje a quienes llevaron adelante la provincialización, sino también una forma de poner en valor a nuestra industria nacional, que hoy atraviesa momentos complejos y que forma parte de nuestra identidad como fueguinos. Estamos en estos territorios porque hacemos soberanía, porque defendemos la industria y porque sabemos que no existe desarrollo posible en la Argentina sin una industria nacional fuerte”.

Asimismo, el jefe comunal remarcó la dimensión territorial de la provincia: “Tierra del Fuego no es solo nuestra isla: comprende también la Antártida, la dimensión marítima y nuestras Islas Malvinas, que forman parte de nuestro territorio y se encuentran ocupadas ilegalmente. > Prensa Municipal RGA 🗞: Es fundamental que cada persona que visite Río Grande pueda comprender la magnitud geopolítica de nuestra provincia”.

Finalmente, sostuvo que “todos tenemos la responsabilidad de seguir poniendo en valor esa dimensión geopolítica, su vinculación con la Antártida y el potencial de nuestros recursos en el mar argentino, además de continuar denunciando el saqueo en nuestras islas. Es un compromiso que debemos asumir como pueblo para construir la provincia que queremos para las futuras generaciones”.