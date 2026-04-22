«SEGUIMOS AMPLIANDO DERECHOS Y FORTALECIENDO EL ACOMPAÑAMIENTO A NUESTROS ADULTOS MAYORES»

Rio Grande 22/04/2026.- Lo aseguró el intendente Martín Perez en el marco de un nuevo encuentro del Consejo de Personas Mayores, durante el cual firmó el decreto municipal del Programa de Participación Activa a fin de incrementar el acompañamiento a centros de jubilados y entidades afines. Estuvieron presentes adultos y adultas mayores que forman parte de dichas instituciones como así también miembros del Gabinete Municipal y los concejales Alejandra Arce y Jonatan Bogado.

El encuentro se llevó adelante en el Centro de Bienestar Papa Francisco, donde se generó un espacio de diálogo e intercambio en pos de fortalecer las políticas públicas destinadas a las personas mayores, promover la participación activa de las organizaciones y consolidar el trabajo articulado entre diferentes áreas del Municipio.

En ese marco, el Intendente firmó el decreto Municipal del Programa de Participación Activa. Sobre ello expresó: “con esta firma actualizamos los montos de los acompañamientos que entregamos a cada centro de jubilados para que puedan sostener y desarrollar sus actividades”, destacando que se trata de «un esfuerzo económico muy importante en este contexto tan difícil”.

Al referirse al Centro de Bienestar Papa Francisco, Martín Perez sostuvo que su construcción «no fue un capricho de esta gestión, fue producto de un pedido de los adultos y adultas mayores de nuestra ciudad”. A la vez que resaltó que «hoy es un lugar que les permite justamente pertenecer día a día, ser parte de una comunidad y poder seguir realizándose en esta etapa de la vida”.

«Pongamos en valor lo que tenemos, nadie mejor que ustedes para defender esto”, subrayó y advirtió: “no demos por sentado de que esto va a continuar de por vida”.

Finalmente, el Intendente aseguró: “el desafío que tenemos es seguir creciendo, tratando de llegar a la mayor cantidad de personas mayores posibles».

Por su parte, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, destacó que “estos espacios son una instancia política e institucional en la que las propuestas tienen que tener el horizonte de construir juntos la ciudad que todas y todos queremos”, y agregó que “el rol central de las personas mayores en la comunidad es fundamental porque son quienes construyeron y hoy siguen siendo, muchas veces, el primer sostén para muchas familias”.

En tanto, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, sostuvo que “los desafíos del sistema sanitario frente al crecimiento de la población mayor avanza cada vez más y estos espacios nos permiten escuchar para construir respuestas concretas”, y destacó que “en el último año hemos logrado atender a más de 1.000 personas mayores en el sistema de salud municipal”. Además, anunció que “pronto se pondrá en marcha el servicio de gerontología en el Centro de Bienestar Papa Francisco, el cual funcionará semanalmente”, con el objetivo de contar con “una médica geriatra que realice los controles, el seguimiento y las derivaciones, priorizando la prevención y la promoción de salud”.

Finalmente, la directora general para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Analía Caruso, subrayó que “este espacio se consolida como un punto de referencia en la región dado que es un lugar de encuentro, recreación y donde se les brinda asistencia en trámites, acceso a turnos médicos y acompañamiento integral”.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas públicas integrales, inclusivas y sostenidas en el tiempo que garanticen una mejor calidad de vida para las personas mayores de la ciudad.