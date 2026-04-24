SE REITERA LA PROHIBICIÓN DE INGRESO A LAS CUEVAS DE HIELO DEL GLACIAR VINCIGUERRA POR RIESGO DE COLAPSO

Tierra del Fuego 24/04/2026.- El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Producción y Ambiente y el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), reitera la prohibición de ingreso a las cuevas de hielo ubicadas en la Reserva Hídrica Provincial Vinciguerra y Valle del Arroyo Chico, en cercanías de la ciudad de Ushuaia.

La medida, establecida mediante Resolución MPyA N° 219/25, responde a las condiciones actuales del glaciar, donde se registra un proceso activo de derretimiento que genera cavidades internas, acumulación de agua y cambios constantes en la estructura del hielo.

Informes técnicos de la Secretaría de Ambiente advierten que estas formaciones pueden presentar inestabilidad incluso sin señales evidentes en superficie, aumentando el riesgo de desprendimientos y colapsos repentinos.

En este sentido, la presencia de grietas, filtraciones de agua, cavidades o cambios en la coloración del hielo son indicadores de peligro ante los cuales no se debe avanzar. La cartelería instalada en el área señala estas condiciones y establece de manera expresa la prohibición de ingreso, cuyo cumplimiento es obligatorio.

Desde ambos organismos se recuerda que el incumplimiento de esta medida no solo constituye una infracción a la normativa vigente, sino que implica un riesgo para la integridad de las personas y puede derivar en intervenciones de emergencia en zonas de difícil acceso.

Asimismo, se recomienda realizar las actividades en el área con la preparación adecuada, y preferentemente acompañados por guías u operadores de turismo habilitados, en línea con las disposiciones vigentes para el desarrollo seguro de actividades en ambientes naturales y evitando conductas que pongan en peligro su integridad y la de terceros.

Ante cualquier emergencia, comunicarse con el 103 o 911.