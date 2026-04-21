SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS

Tierra del Fuego 21/04/2026.- El Ministerio de Producción y Ambiente llevó adelante una capacitación en técnicas de conservación de productos pesqueros, destinada a trabajadores del sector y al público en general, con el objetivo de mejorar la calidad e inocuidad de las elaboraciones.

La actividad, organizada por el Centro de Capacitación y Formación Marítima (CECAFMA), contó con la participación de 16 alumnos de toda la provincia y se desarrolló en el marco del Curso de Actualización de Pescador Artesanal.

Durante las jornadas, se abordaron contenidos vinculados al tratamiento de la materia prima, estándares de higiene y métodos de preservación, fundamentales para agregar valor a la producción local.

Al respecto, el director del CECAFMA, Sebastián Gauna indicó que “buscamos avanzar en la profesionalización del sector, fortaleciendo conocimientos y prácticas vinculadas a la actividad pesquera y acuícola”.

El curso continuará a lo largo del año con nuevos contenidos sobre conocimientos marineros, prácticas en embarcaciones y artes de pesca, incluyendo el armado de redes.

La propuesta es coordinada por el CECAFMA junto a la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo y Empleo y la Dirección Provincial de Escuelas Técnicas del Ministerio de Educación.