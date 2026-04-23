SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO “ECOPUNTO” EN RÍO GRANDE

Rio Grande 23/04/2026.- Se llevó a cabo la Audiencia Pública del proyecto “Ecopunto”, presentado por la firma Plásticos de la Isla Grande S.A., en el Centro Cultural Yaganes de Río Grande. La actividad se enmarcó en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que coordina la Secretaría de Ambiente de la provincia, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental.

La propuesta contempla la construcción de una planta de tratamiento de residuos valorizables, diseñada para procesar materiales como madera, envases multilaminados, vidrio y cartón. El proyecto se destaca por su enfoque de economía circular, ya que busca transformar estos residuos en productos de valor agregado con aplicaciones en la construcción como placas ecológicas y arena de vidrio, entre otros.

Durante la jornada, se contó con la participación de estudiantes de segundo año del Colegio EMEI de Río Grande, quienes asistieron en el marco de una actividad de la asignatura Educación Cívica. Su presencia permitió vincular contenidos teóricos con el ejercicio práctico de la participación ciudadana en temáticas ambientales.

En este sentido, la directora general de Gestión Ambiental, Carolina Antonelli, señaló que “la participación de estudiantes en estas instancias permite acercar los procesos de evaluación ambiental a la comunidad, y fortalecer la educación ambiental desde una experiencia concreta, vinculada a la gestión de residuos y la economía circular”.

Cabe señalar que las audiencias públicas forman parte de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental establecidos por la Ley Provincial N° 55 y su normativa complementaria. Se trata de instancias de carácter no vinculante, que promueven la participación ciudadana y el acceso a la información en los procesos de toma de decisiones.