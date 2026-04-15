SE REALIZÓ EN EL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE RÍO GRANDE UNA CHARLA SOBRE RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ADOLESCENCIA

Rio Grande 15/04/2026.- La abogada Noelia Galera, de la Defensoría Federal, brindó una charla a estudiantes, familias y comunidad educativa del Centro Polivalente de Arte “Prof. Diana Cotorruelo” de la ciudad de Río Grande, ante la necesidad de explicar situaciones concretas de adolescentes que pueden incurrir en delito, como las amenazas dentro de la escuela.

“Defendemos personas mayores de 16 años acusadas de cometer delitos y en breve, cuando la ley de baja de edad de punibilidad entre en vigencia, tendremos que defender a personas desde los 14 años, por eso, nos parece apropiado brindar esta charla, ya que hay algunas conductas que podrían incurrir en delito, y el fin es darles herramientas”, comentó Galera.

Por su parte, la directora del Centro, Cristina Toledo, explicó que “hemos tenido situaciones estos últimos días, las cuales primero se trabajó dentro del acuerdo de convivencia con estudiantes y el equipo de orientación escolar. Al ver que también es necesario hacer participar a las familias, consideramos necesario esta charla, respecto de qué significa las acciones de los chicos y qué delito significa las amenazas en una escuela pública. El fin es prevenir, poner en conciencia, en palabras de otra persona externa al colegio y que sean parte también la comunidad”.

“Esperamos que sea el comienzo de una red de contención para todos los colegios que puedan estar pasando por lo mismo, y empezar a trabajar desde este lugar desde la responsabilidad de otros entes ajenos al educacional” finalizó Toledo.

Desde el Centro de Estudiantes del Polivalente, consideraron que la charla fue un buen momento para la escucha y el debate y reforzaron la idea de actualizar el acuerdo de convivencia ya que la juventud de hoy es otra, con diversidad de circunstancias.



“La escuela es un lugar para venir y compartir experiencias con amigos y llevarte cosas maravillosas de aprendizaje y de la vida y nunca debe ser un lugar al que uno no quiera venir por miedo. Esta es nuestra segunda casa y es importante respetarnos entre todos”, consideraron.

En la charla, Galera explicó que conductas como mensajes de amenazas, el uso de DNI de otra persona, no son un juego.

“Un mensaje deja de ser privado cuando altera lo público, puede encuadrar en el delito de intimidación pública, con penas que van de dos a seis años de prisión. No hace falta que ocurra, alcanza con que alguien lo lea y tenga miedo; usar el DNI de otra implica el uso indebido de un documento de identidad, con penas que van de uno a cuatro años de prisión” agregó.

Cabe señalar que, desde el Ministerio de Educación de la provincia, se viene desarrollando desde el 2024, acciones en el marco del fortalecimiento de la convivencia escolar, a través de una agenda articulada de trabajo que involucra a diversas áreas del Estado y actores del sistema educativo, con el propósito de construir entornos escolares seguros, respetuosos y participativos.

Desde allí, se estableció como eje prioritario, la solicitud a cada institución de la elaboración de un Plan Estratégico de Convivencia, con enfoque contextualizado y participación activa de la comunidad. Estableciendo la obligatoriedad de realizar reuniones de familia, para acordar los canales de comunicación institucional, socializar las normas de convivencia y reforzar el vínculo entre escuela y hogar.