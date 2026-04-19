SE REALIZARON LOS TALLERES “CUENTAS SANAS” PARA EMPRENDEDORES Y PYMES

Rio Grande 19/042026.- Con la participación de emprendedores y PyMEs riograndenses, esta iniciativa se llevó a cabo en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”. La misma fue organizada entre el Municipio y el Banco Macro con el objetivo de mejorar la gestión de finanzas.

En el marco del fortalecimiento del ecosistema emprendedor local, el Municipio de Río Grande, por medio de la Escuela de Emprendedores, junto al Banco Marco, llevó adelante los talleres “Cuentas sanas”. Una propuesta que brindó herramientas para la organización y el desarrollo de la economía personal y productiva.

Las jornadas se desarrollaron el 16 y 17 de abril en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”, con una destacada participación de vecinas y vecinos interesados en incorporar conocimientos financieros a sus emprendimientos y actividades económicas.

El jueves se dictaron los talleres “Cuentas sanas para tu negocio” y “Cuentas sanas para tu PyME”, donde se abordaron contenidos vinculados a la planificación, administración y control de las finanzas. Mientras que el viernes tuvo lugar el taller sobre “Cuentas sanas para la igualdad”, orientado a profundizar en herramientas de gestión financiera con perspectiva inclusiva.

Dichas capacitaciones forman parte del programa integral de educación financiera impulsado por Fundación Macro, cuyo objetivo es promover el manejo responsable de los recursos en pos de fortalecer la autonomía, la confianza y la sostenibilidad económica.

A partir de esta articulación con el Banco Macro, el Estado Municipal consolida permanentemente la Escuela de Emprendedores como un espacio clave para el acompañamiento integral de proyectos productivos locales, acercando formación y herramientas concretas que contribuyen al crecimiento del entramado emprendedor y PyME de Río Grande.