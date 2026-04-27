SE CUMPLIÓ EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA TURBINA TAURUS 60 EN LA USINA DE USHUAIA

Ushuaia 27/04/2026.- La puesta en funcionamiento de la turbina Taurus 60 marca un avance fundamental en el plan de mantenimiento integral que el Ministerio de Energía y la DPE ejecutan para garantizar la firmeza del suministro local.

La infraestructura energética alcanzó un hito operativo exitoso tras la puesta en marcha de la turbina Taurus 60 (TG-13), la cual ya se encuentra inyectando 5,5 megavatios (MW) de potencia efectiva al parque de generación local, una intervención técnica que consistió en el recambio integral del generador de gases y la optimización de componentes críticos.

Al respecto, el jefe del Departamento de Generación, Juan Pablo Marini, destacó “Lo que estuvimos haciendo fue el recambio del generador de gases de la turbina Taurus 60, un trabajo que permitió volver a tenerla disponible y sumar estos 5,5 megas a la potencia de la central. A partir de que se recuperó el equipo, quedamos en una condición estable para suministrar potencia a toda la demanda de la ciudad”.

“Es un trabajo en el que interviene la empresa fabricante junto con la asistencia del personal del departamento de generación y mantenimiento; trabajamos en equipo para hacer el montaje en el menor tiempo posible”, destacó Marini, subrayando que la logística para este logro demandó coordinación previa para la llegada de los componentes importados.

El plan del Ministerio de Energía contempla la intervención sucesiva sobre las restantes unidades del parque de generación, buscando maximizar la confiabilidad del sistema de manera integral. De esta forma, cada mejora técnica en la Usina se traduce en una mayor capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda local, garantizando que el servicio acompañe de manera sólida el desarrollo de la ciudad.

Asimismo, este proceso de fortalecimiento cuenta con el acompañamiento estratégico del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), entendiendo que garantizar la disponibilidad de energía es un factor esencial para sostener el crecimiento productivo, industrial y habitacional de la provincia.