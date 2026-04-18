SE ABRE UNA NUEVA ETAPA DE INSCRIPCIONES A LOS TALLERES TECNOLÓGICOS DEL MUNICIPIO

El Municipio de Río Grande informa que, desde el 27 de abril, estarán abiertas las inscripciones para los talleres correspondientes al segundo bimestre del 2026.
En esta nueva etapa, se suman cupos y propuestas en diferentes disciplinas dado continuidad a las políticas públicas orientadas a promover el acceso a espacios de formación, recreación y desarrollo para la comunidad.
Es importante destacar que, actualmente, se está finalizando el primer ciclo de talleres, el cual dio inicio el pasado 2 de marzo y se extenderá hasta el 3 de julio.
A través de los canales oficiales, se dará a conocer más información sobre la oferta completa de los talleres y los requisitos de inscripción. De esta forma, Río Grande sigue consolidando espacios de capacitación tecnológica accesibles para toda la comunidad.