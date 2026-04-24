Salmoneras: presentarán un amparo colectivo

Tierra del Fuego 24/04/2026.- Nancy Fernández advirtió que promoverán la intervención de partes y peritos para auditar cualquier emprendimiento que pueda afectar el ambiente. La propuesta ya proyecta adhesiones en distintos niveles: local, regional, nacional e internacional.

Nancy Fernandez, docente, investigadora de la universidad de Tierra del Fuego y presidenta de la Asociación Manekenk habló sobre la visita de la Embajada de Noruega a la Isla y adelantó las medidas que se van a tomar de cara a la posible instalación de salmoneras en el agua: “estamos trabajando en un amparo colectivo. Llevan su tiempo porque hay que juntar determinadas pruebas y consensos. Calculo que a mediados del mes que viene la estaremos presentando”.

Según la presidenta de Manekenk, quien estuvo hace pocos días visitando granjas de salmones en Noruega, “Los estándares europeos y el nivel de educación empieza a pedir más y más controles. Entonces las industrias salmoneras noruegas tienen que salir a buscar otros mundos. Ya contaminaron todo lo posible que podían haber contaminado. No les queda más lugar donde expandirse”. Con respecto a la visita de la embajada, “No me sorprende. Esto no es de ayer. Estas conversaciones ellos las vienen teniendo hace rato y evidentemente una de las cosas que han venido a tantear es el efecto social. Evidentemente la embajada viene buscando ver posibilidades de negocio”.

Con respecto a la industria de salmoneras, Nancy Fernandez identificó dos situaciones distintas: “Suponte un empresario compra tierras o le concesionan alguna tierra y pone 20 piletones y utiliza el sistema RAS con el agua filtrada y tiene un proceso sanitario mucho más amigable con el entorno, yo creo que eso no generaría resistencia”. Lo que sí generaría resistencia “es lo que hoy está generando Newsan en Almanza, que afectan la estética del paisaje”.

Frente a las posibles reacciones de la comunidad, “yo creo que la resistencia más fuerte se daría si se introducen las granjas en lagos y en la costa atlántica. Lo cual lo veo difícil, porque ambientalmente es un ecosistema bastante difícil”. Al mismo tiempo, “Daniel Harrington, Intendente Tolhuin, nos ha dicho en una mesa del Consejo de Medio Ambiente, que él está muy preocupado por la posibilidad de que haya hatcheries en el lago Fagnano y que se pueda afectar la costa atlántica”.

Con respecto al amparo colectivo pensado para presentar a mediados de mayo, explicó: “me viene a la memoria el caso del amparo colectivo de la causa Mendoza, que es la causa del Riachuelo. Lo que generó ese amparo, o el de Cloacas acá en Ushuaia, es que la justicia se conforme como veedor, que ejerza la tutela sobre ese bien ambiental y que vigile de alguna forma cómo las partes se comportan para que esa actividad no sea perjudicada para el ambiente”.

“Nosotros queremos que haya producción. El problema es que desconfiamos de las autoridades locales para regular esa actividad y una vez que se instala, no la sacas más. No le creemos nada, pero nada en absoluto a Marzioni”, disparó Nancy contra el Subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola “Entonces, de alguna forma el amparo lo que va a pretender es eso. Bueno, miren, ante la posibilidad que se instale algún tipo de producción que mínimamente pueda afectar el ambiente, ahí va a haber partes y peritos para verificar que eso no suceda”.

Agencia El Rompehielos

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