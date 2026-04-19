Río Grande reinició operaciones con una pista completamente renovada

Río Grande, 19/04/2026 – Con un acto realizado hoy por la mañana, quedaron formalmente inauguradas las obras de remodelación integral del aeropuerto de Río Grande, realizadas por Aeropuertos Argentina en coordinación con el ORSNA, entre el 5 de enero y el 14 de abril de 2026 de acuerdo con la planificación establecida previamente.

Encabezaron la actividad el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian y representantes del gobierno provincial, en la que recorrieron la pista luego de su renovación, incluyendo la incorporación de tecnología de monitoreo climático y visitaron la ampliación de su terminal. Estas obras insumieron una inversión de U$S 34 millones, en el marco del plan estratégico de mejora y mantenimiento de la infraestructura que la compañía lleva delante de manera continua.

El proyecto contempló la rehabilitación integral de la Pista 08-26, incluyendo la aplicación de más de 40 mil toneladas de un nuevo paquete asfáltico modificado con polímeros, sobre todo el rodaje principal; la modificación de las cabeceras de pista, para adecuarlas a la normativa vigente y la modernización del sistema de balizamiento, reemplazando 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y larga vida útil, junto con la instalación de un sistema de energía ininterrumpida (UPS) que garantiza el funcionamiento continuo de los sistema de ayudas visuales.

Durante la presentación, además de las autoridades mencionadas, participaron los directores de Operaciones y de Infraestructura de Aeropuertos Argentina, Martín Guadix y Lucas Pérez Monsalvo, respectivamente, junto al gerente General de la Región Este, Estanislao Alemán. Por su parte, la comitiva de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur estuvo conformada, junto a Canals, por los ministros de Obras Públicas, Martín Moreyra y de Economía, Alejandro Barrozo.

Luego de la recorrida por las nuevas instalaciones, Ketchibachian agradeció a las autoridades del ORSNA como a las provinciales y municipales, destacando la importancia del trabajo conjunto, mencionando que “el trabajo en equipo, y la articulación público-privada es lo que tiene que ocurrir para que al país le vaya mejor. Y continuó: “qué lindo es poder estar hoy inaugurando una obra de 34 millones de dólares en Río Grande, dando cuenta con acciones concretas aquello que decimos siempre, que es nuestro trabajo seguir sumando inversiones e infraestructura para hacer de Argentina un país más federal.”

Finalizando su participación, el CEO de la compañía expresó. “Tenemos una concesión de 37 aeropuertos, tenemos más de 47 pistas y haber inaugurado en diciembre Río Gallegos, hoy estar inaugurando Río Grande y estar haciendo obras en Salta, Tucumán, Formosa, Resistencia, es lo que nos llena de satisfacción, es lo que nos hace un sistema nacional de aeropuertos, y es un orgullo que Argentina tenga esa conectividad a nivel país.”

Las obras también incluyeron la instalación de un nuevo sistema de detección de hielo en la pista que permite obtener información en tiempo real sobre las condiciones de la superficie, como por ejemplo la posible formación de hielo, escarcha o nieve. Este nuevo sistema no solo optimiza la gestión de las operaciones, sino que permite realizar tareas preventivas de forma más eficiente, reduciendo tiempo y recursos.

El sistema se suma a la tecnología MARWIS, implementada en 2025, un sistema móvil de monitoreo climático que permite conocer, en tiempo real, el estado de variables como temperatura del pavimento, humedad, presencia de hielo, nieve, agua y coeficiente de fricción, entre otras condiciones fundamentales para el correcto funcionamiento del aeropuerto como para la seguridad de las operaciones.

Finalizando las obras del “lado aire”, sector por donde circulan las aeronaves, se demolió por completo la plataforma comercial existente para dar lugar a un nuevo pavimento materializado en hormigón, ampliando la superficie del sector.

Respecto a la terminal, la obra también incluyó la ampliación del preembarque en 100 m2, para un total de 300 m2 finales, con un incremento en el espacio de un 50%, que incluye también la incorporación de nuevas opciones gastronómicas.

El Aeropuerto Internacional de Río Grande es uno de los destinos en los que Aeropuertos Argentina implementa su “Operativo Nieve” en todas las temporadas invernales, para hacer frente a los eventos climáticos que podrían interferir con las operaciones. Para ello, se realizan intervenciones en las superficies pavimentadas, mediante tratamientos preventivos y correctivos en pistas, calles de rodaje, plataformas y otros sectores críticos del aeropuerto a través de la aplicación de químicos anticongelantes, como urea sólida y glicol líquido, así como el uso de maquinaria pesada para retirar la nieve acumulada.

Además, se lleva a cabo un seguimiento meteorológico permanente, monitoreando el pronóstico del tiempo y las condiciones climáticas actuales para anticipar las necesidades logísticas, en coordinación continua el Servicio Meteorológico Nacional, ANAC y EANA para garantizar la seguridad de las operaciones.

Adicionalmente, en 2025, el Operativo Nieve inició un programa piloto a través de drones equipados con sistema de inteligencia artificial que permiten un escaneo profundo del estado de la pista en tiempo real. Esta tecnología ofrece información valiosa como la temperatura del asfalto en sus distintas zonas, junto con el reconocimiento de sectores de acumulación de hielo, entre otras variables que permiten priorizar acciones y tomar decisiones de manera más precisa, eficientizando la operación.

Durante el 2025, Río Grande recibió 1.546 vuelos, transportando a más de 143 mil pasajeros, lo que representa un incremento respecto al año 2024 del 3.1%. Los principales destinos que conectan con este aeropuerto son el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto de Ezeiza, Río Gallegos y Ushuaia, con vuelos comerciales operados por Aerolíneas Argentinas y LADE, junto con operaciones de aviación general.

Estos trabajos son parte del Plan Estratégico de Inversión, que prevé para este 2026 un desembolso de 360 millones de dólares y que abarcará obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como en el resto de los aeropuertos de la concesión, tanto a nivel de nuevas terminales como en rehabilitación y repavimentación de pistas, plataformas y nuevos balizamientos Led; y obras en el Aeroparque Jorge Newbery que permitirán optimizar a la vez la conectividad nacional e internacional, impulsando el turismo y potenciando el desarrollo de la economía local.

Con estas obras, Río Grande contará con un aeropuerto totalmente renovado, con amplias mejoras en su confort y nuevas medidas que refuerzan la seguridad operacional, mejorando las condiciones y tiempos de operación en situaciones climáticas y de visibilidad adversas, con impacto en la eficiencia de las tareas y la prevención de riesgos.

Acerca de Aeropuertos Argentina

Aeropuertos Argentina nació en el año 1998 con el objetivo de desarrollar y operar terminales aéreas en el país, constituyéndose en uno de los mayores administradores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación.

Hoy cuenta con más de 2700 empleados que trabajan con el objetivo de cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad en servicios y en seguridad, los 365 días del año. Es una de las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina según el ranking de Great Place to Work, autoridad mundial en cultura organizacional.

Desde el inicio de la concesión realizó obras de gran envergadura y modernización en los principales aeropuertos del país, incorporando tecnología de última generación. Asimismo, contribuye con el desarrollo social, económico y cultural, convirtiéndose en un referente regional e internacional de la industria aeroportuaria. Su propósito es facilitar la conexión de personas, bienes y culturas para contribuir a un mundo mejor.

Aeropuertos Argentina es parte de Corporación América Airports, compañía que opera y administra 53 aeropuertos en 6 países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.

Aeropuertos Argentina 2000