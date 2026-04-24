RÍO GRANDE: GOBIERNO CONSOLIDA LA FERIA DE ARTESANOS LOCALES COMO ESPACIO DE ENCUENTRO VECINAL

Tierra del Fuego 24/04/2026.- El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Representación Política, llevó adelante una nueva edición la feria de artesanos locales en el Paseo del Muelle “Mingo Gutiérrez”, actividad que se consolida como un espacio de comercialización y fortalecimiento de vínculos vecinales.

Vecinos y vecinas de la ciudad recorrieron los stands de artesanos y manualistas fueguinos, donde pudieron acceder a productos locales de diversos rubros. Además, disfrutaron de una propuesta gastronómica regional.

Uno de los puntos destacados de esta edición fue la incorporación de nuevos talentos artísticos a la grilla de la feria, con disciplinas como zumba y caporales, acompañadas de música en vivo.



Sandra Ramos, coordinadora del evento, expresó al respecto que “la feria continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre los artesanos y los vecinos de la ciudad. Sin el compromiso de cada feriante y el acompañamiento de la comunidad, esto no sería posible”.

Asimismo, agregó: “Además, estos eventos son una vidriera para profesores y profesoras de la ciudad, quienes pueden difundir sus clases y talleres gratuitos, sumar nuevos alumnos y dar a conocer sus propuestas”.

Finalmente, desde la organización se agradeció a todos los participantes y se adelantó que ya se encuentran trabajando en próximas ediciones, con el objetivo de seguir sumando propuestas, talentos y oportunidades para emprendedores locales.