RÍO GRANDE: GOBIERNO CONSOLIDA LA FERIA DE ARTESANOS LOCALES COMO ESPACIO DE ENCUENTRO VECINAL

Vecinos y vecinas de la ciudad recorrieron los stands de artesanos y manualistas fueguinos, donde pudieron acceder a productos locales de diversos rubros. Además, disfrutaron de una propuesta gastronómica regional.
Uno de los puntos destacados de esta edición fue la incorporación de nuevos talentos artísticos a la grilla de la feria, con disciplinas como zumba y caporales, acompañadas de música en vivo.
Sandra Ramos, coordinadora del evento, expresó al respecto que “la feria continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre los artesanos y los vecinos de la ciudad. Sin el compromiso de cada feriante y el acompañamiento de la comunidad, esto no sería posible”.
Asimismo, agregó: “Además, estos eventos son una vidriera para profesores y profesoras de la ciudad, quienes pueden difundir sus clases y talleres gratuitos, sumar nuevos alumnos y dar a conocer sus propuestas”.
Finalmente, desde la organización se agradeció a todos los participantes y se adelantó que ya se encuentran trabajando en próximas ediciones, con el objetivo de seguir sumando propuestas, talentos y oportunidades para emprendedores locales.