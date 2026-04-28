RÍO GRANDE CONSOLIDA UN MODELO DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA A PARTIR DE EMPRENDIMIENTOS LOCALES

Rio Grande 28/04/2026.- Tres proyectos productivos vinculados a la Escuela Municipal de Emprendedores avanzan en la consolidación de una alianza estratégica que pone en valor la innovación, el agregado de valor y la identidad regional, a partir de un esquema de trabajo colaborativo que fortalece el entramado productivo local.

La experiencia se inscribe en un proceso de articulación impulsado desde el Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Desarrollo Local -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo-, en el marco de una política sostenida de acompañamiento a emprendedores y de transición hacia la soberanía alimentaria.

Uno de los ejes de esta articulación es el desarrollo que lleva adelante el productor pesquero Nené Ampuero, titular de “Pescados Nené”, quien impulsa la primera experiencia local de deshidratación aplicada a subproductos del sector pesquero. A partir de materia prima que anteriormente era descartada, se encuentra desarrollando un prototipo de snack de pescado para mascotas, promoviendo una lógica de producción más sustentable y de aprovechamiento integral de los recursos.

Este proceso se vincula directamente con la primera fábrica local de deshidratados, “Los Ríos”, la cual funciona como punto de encuentro y motor de integración entre distintas iniciativas productivas. Desde este espacio se articulan el desarrollo del snack de pescado junto a Ampuero; mientras que, por otro, el trabajo conjunto con la productora Virginia Saldivia, referente de “Chacra Lo de Astorga” y una histórica emprendedora de la ciudad, para la elaboración de un té de ruibarbo y limón.

Esta propuesta revaloriza al ruibarbo como cultivo identitario de Río Grande, incorporándolo en un producto innovador con proyección de crecimiento, diversificación y acceso a nuevos mercados.

La experiencia da cuenta de un esquema de encadenamiento productivo virtuoso, donde distintas iniciativas se integran a partir de la innovación y el agregado de valor, generando nuevas oportunidades económicas y ampliando la oferta de productos locales para la comunidad.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, expresó que «en un contexto económico complejo, estamos convencidos de que la salida es colectiva. Estos procesos de integración productiva muestran que cuando hay articulación, acompañamiento y decisión política, se generan oportunidades reales. La Escuela Municipal de Emprendedores es una política integral que involucra a distintas áreas del Municipio, con el objetivo de formar en oficios, fortalecer capacidades y acompañar el desarrollo de emprendimientos sostenibles con arraigo en nuestro territorio».

«Río Grande es una ciudad emprendedora, con identidad productiva y estas experiencias son ejemplos concretos de que es posible construir un entramado económico más diversificado, con agregado de valor y proyección. Por eso invitamos a toda la comunidad a sumarse, a capacitarse y a ser parte de este proceso, porque creemos en el trabajo como motor de desarrollo y en la comunidad como base para salir adelante”, agregó el funcionario.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de articulaciones permiten seguir consolidando un modelo productivo local basado en la cooperación, la innovación y la soberanía alimentaria, generando condiciones para que más vecinos y vecinas puedan desarrollarse, integrarse y proyectar sus iniciativas.