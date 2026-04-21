RÍO GRANDE CONMEMORARÁ LOS 36 AÑOS DE LA PROVINCIALIZACIÓN DE TIERRA DEL FUEGO

Rio Grande 21/04/2026.- Este domingo 26 de abril, a las 11 horas, se realizará un acto sobre el boulevard de la Av. Héroes de Malvinas, frente al Monumento a los Caídos en Malvinas, con la presencia de autoridades. Posteriormente, se inaugurará una escultura conmemorativa.

El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a ser parte del acto central en homenaje al 36° a

Aniversario de la Provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 11 en el boulevard de la Avenida Héroes de Malvinas, en el sector ubicado junto al avión frente al Monumento de Malvinas, un espacio emblemático de la ciudad que invita a la memoria y reflexión colectiva.

En el marco de esta conmemoración, se realizará la inauguración de una escultura alusiva, la cual se incorporará como símbolo permanente de identidad, soberanía y reconocimiento a la historia fueguina.

El acto contará con la presencia de autoridades municipales, representantes institucionales, dirigentes y referentes de la época. Se invita a toda la comunidad a participar de este evento conmemorativo, en pos de recordar un hecho trascendental que marcó un antes y un después en la historia de nuestra provincia.

El Estado Municipal propone un espacio de encuentro para poner en valor el proceso de provincialización, reafirmando el compromiso con la construcción de comunidad, la memoria histórica y el desarrollo de Tierra del Fuego.