Rio Grande: Acto por los 36 años de la provincialización de Tierra del Fuego

Rio Grande 27/04/2026.- Con un acto realizado en Espacio Malvinas Argentinas, sobre la Avenida Elcano de nuestra ciudad, se conmemoró el 36° aniversario de la provincialización de Tierra del Fuego, una fecha muy cara a los sentimientos de los fueguinos. En el mismo quedó inaugurado un monumento que rememora aquel proceso que finalizó con la promulgación de la ley 23775 y un año después con la convención constituyente de 1991 que redactó la Constitución Provincial.

El municipio de Rio Grande, es la primera vez que realiza un acto de estas características que contó con la presencia del Intendente Martin Pérez, diputados nacionales y personalizadas relacionadas con aquella gesta histórica.

El jefe comunal, posteó en su red de facebook que, »

El 26 de abril es un día para recordar y sentir orgullo, porque dejamos de ser territorio para convertirnos en provincia.

Junto con vecinas y vecinos conmemoramos el 36° Aniversario de la Provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.»

El monumento inaugurado ayer y que conmemora el 36° aniversario de la provincialización de Tierra del Fuego en 1990.