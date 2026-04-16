RÍO GRANDE ACTIVA AVANZA EN LA RESIEMBRA DE LOS AJOS VIOLETAS FUEGUINOS

Rio Grande 16/04/2026.- Tras el éxito de la primera experiencia, Río Grande Activa, en conjunto con el Municipio de Río Grande, inició una nueva etapa de siembra de ajo violeta fueguino, consolidando el desarrollo de este cultivo en la región.

En el marco del fortalecimiento de la producción local, Río Grande Activa y el Municipio avanzan en la segunda siembra de ajo violeta fueguino, una iniciativa que busca ampliar la matriz productiva y promover el desarrollo de alimentos adaptados al suelo y clima de la región.

Durante la experiencia realizada durante el último año, el cultivo logró desarrollarse favorablemente en el suelo fueguino, demostrando el potencial para incorporar nuevos alimentos a la producción local. En esta oportunidad, se decidió duplicar la cantidad sembrada, alcanzando aproximadamente 4.000 dientes de ajo.

La siembra se llevó a cabo siguiendo prácticas vinculadas a la agricultura tradicional, considerando los ciclos lunares. Asimismo, se realizaron mediciones de pH y electroconductividad del suelo, las cuales arrojaron resultados favorables para el desarrollo del cultivo.



El proceso incluyó la preparación del terreno mediante motocultivador y desmalezado manual, garantizando condiciones adecuadas para el crecimiento del cultivo, que permanecerá durante el invierno bajo las condiciones climáticas propias de la región. Se prevé que, a partir de septiembre, con el rebrote de las plantas, se implemente el sistema de riego por goteo.

Por otra parte, se incorporó como fertilizante la cama de aserrín proveniente de la producción avícola de Río Grande Activa, lo que permite reutilizar recursos y aportar nutrientes al suelo de manera sustentable.

Es de mencionar que este producto se suma a la producción de los tomates, ajíes y ensaladas agroecológicas. Además de representar una alternativa de consumo, constituye una oportunidad para fomentar el autocultivo al alcance de todos.

Esta iniciativa es posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Río Grande y Río Grande Activa, reafirmando el compromiso con el desarrollo de la soberanía alimentaria fueguina.