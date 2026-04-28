Riesgo pais, el relato oficial vs las inversiones que no llegan, el RIGI solo U$D 762 millones y en TDF no cambia nada.

Un riesgo país en torno a 580 puntos implica que Argentina debe pagar tasas de interés muy superiores al promedio regional para endeudarse. Eso desalienta la llegada de inversión extranjera directa, porque los inversores leen que el país es financieramente riesgoso y que el retorno esperado debe compensar esa prima.
Por qué no llegan inversiones
- Costo del financiamiento: mientras Chile o Uruguay colocan deuda al 2–3% anual, Argentina debería ofrecer rendimientos cercanos al 9–10%.
- Desconfianza estructural: historial de defaults y renegociaciones de deuda.
- Inestabilidad macro: inflación alta, reservas frágiles, tipo de cambio volátil.
- Entorno político: incertidumbre sobre reformas y sostenibilidad fiscal.
- Bonos en caída: la baja demanda de títulos soberanos refuerza la percepción de riesgo.
El relato oficial vs. la realidad
- Narrativa oficial: se insiste en que “las inversiones están llegando” o que “el crecimiento atraerá capitales”.
- Datos concretos: la IED (inversión extranjera directa) se mantiene estancada o en retroceso, con flujos mínimos hacia sectores estratégicos.
- Contradicción: el discurso de recuperación convive con un mercado financiero que penaliza al país con uno de los spreads más altos de Sudamérica.
El contraste es claro: crecimiento estadístico del PIB vs. riesgo país elevado y ausencia de inversiones reales. Esto muestra que la recuperación es más narrativa que tangible.
El RIGI en números (abril 2026)
- Proyectos aprobados: 13 iniciativas en 8 provincias (Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe).
- Compromisos de inversión: más de USD 18.350 millones en minería (litio, cobre, oro), energía (Vaca Muerta, renovables), infraestructura portuaria y logística.
- Ingresos netos al BCRA: USD 762 millones hasta marzo 2026, con un bruto de USD 1.205 millones y salidas por USD 452 millones.
- Pipeline futuro: entre 15 y 20 proyectos adicionales podrían sumarse antes de julio 2027, con montos de USD 8.000–10.000 millones en hidrocarburos y minería.
Limitaciones del RIGI frente al riesgo país
- Costo financiero: aunque el RIGI ofrece beneficios fiscales y cambiarios, el riesgo país alto encarece cualquier financiamiento externo.
- Narrativa oficial vs. realidad: el Gobierno presenta al RIGI como motor de inversiones, pero los montos ingresados son modestos frente a las necesidades de divisas y empleo.
- Concentración sectorial: la mayoría de proyectos son extractivos (minería, hidrocarburos), con baja capacidad de generar empleo masivo o diversificación productiva.
- Incertidumbre política: los inversores perciben que los beneficios del RIGI pueden ser revertidos por futuros gobiernos, lo que limita compromisos de largo plazo.
Clave para Tierra del Fuego
- Industria local: el RIGI no está orientado a manufactura electrónica ni ensamblaje, por lo que su impacto directo en la isla es mínimo.
- Competencia por divisas: los dólares que ingresan vía RIGI se concentran en minería y energía, dejando a sectores periféricos sin acceso a financiamiento.
- Relato oficial: se presenta como “llegada de inversiones”, pero en la práctica son proyectos puntuales, no un flujo masivo que cambie la estructura productiva.
Este contraste es clave para desmontar el relato oficial:
- Promesas: estabilidad fiscal por 30 años, libre giro de divisas, exenciones impositivas.
- Realidad: apenas 13 proyectos aprobados, USD 762 millones netos al BCRA, y concentración en minería y energía.
El gráfico deja claro que el RIGI no logró revertir la desconfianza estructural que refleja el riesgo país alto. Es un excelente recurso para tus boletines o redes, porque combina datos duros con una lectura crítica del discurso económico.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar en base a artículos publicados en este medio.