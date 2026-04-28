Riesgo pais, el relato oficial vs las inversiones que no llegan, el RIGI solo U$D 762 millones y en TDF no cambia nada.

Rio Grande 28/04/2025.- En este informe explicamos porque la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, RIGI, no cambiaria nada en Tierra del Fuego, con un riesgo pais por encima de los 500 puntos, tambien el relato sobre inversiones que tampoco llegaran por la misma cauda y aun fuera del régimen mencionado. Esto no se trata de lo que uno quiere o vería con agrado, sino, de una realidad económica insostenible desde todo punto de vista, aquí no tiene nada que ver el optimismo de unos u otros, se trata de economía global, y de no generar falsas expectativas en una comunidad como ya se ha hecho en otras oportunidades.

Un riesgo país en torno a 580 puntos implica que Argentina debe pagar tasas de interés muy superiores al promedio regional para endeudarse. Eso desalienta la llegada de inversión extranjera directa, porque los inversores leen que el país es financieramente riesgoso y que el retorno esperado debe compensar esa prima.

Por qué no llegan inversiones

Costo del financiamiento: mientras Chile o Uruguay colocan deuda al 2–3% anual, Argentina debería ofrecer rendimientos cercanos al 9–10%.

mientras Chile o Uruguay colocan deuda al 2–3% anual, Argentina debería ofrecer rendimientos cercanos al 9–10%. Desconfianza estructural: historial de defaults y renegociaciones de deuda.

historial de defaults y renegociaciones de deuda. Inestabilidad macro: inflación alta, reservas frágiles, tipo de cambio volátil.

inflación alta, reservas frágiles, tipo de cambio volátil. Entorno político: incertidumbre sobre reformas y sostenibilidad fiscal.

incertidumbre sobre reformas y sostenibilidad fiscal. Bonos en caída: la baja demanda de títulos soberanos refuerza la percepción de riesgo.

El relato oficial vs. la realidad

Narrativa oficial: se insiste en que “las inversiones están llegando” o que “el crecimiento atraerá capitales”.

se insiste en que “las inversiones están llegando” o que “el crecimiento atraerá capitales”. Datos concretos: la IED (inversión extranjera directa) se mantiene estancada o en retroceso, con flujos mínimos hacia sectores estratégicos.

la IED (inversión extranjera directa) se mantiene estancada o en retroceso, con flujos mínimos hacia sectores estratégicos. Contradicción: el discurso de recuperación convive con un mercado financiero que penaliza al país con uno de los spreads más altos de Sudamérica.

El contraste es claro: crecimiento estadístico del PIB vs. riesgo país elevado y ausencia de inversiones reales. Esto muestra que la recuperación es más narrativa que tangible.

El RIGI en números (abril 2026)

Proyectos aprobados: 13 iniciativas en 8 provincias (Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe).

13 iniciativas en 8 provincias (Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe). Compromisos de inversión: más de USD 18.350 millones en minería (litio, cobre, oro), energía (Vaca Muerta, renovables), infraestructura portuaria y logística.

más de en minería (litio, cobre, oro), energía (Vaca Muerta, renovables), infraestructura portuaria y logística. Ingresos netos al BCRA: USD 762 millones hasta marzo 2026, con un bruto de USD 1.205 millones y salidas por USD 452 millones.

hasta marzo 2026, con un bruto de USD 1.205 millones y salidas por USD 452 millones. Pipeline futuro: entre 15 y 20 proyectos adicionales podrían sumarse antes de julio 2027, con montos de USD 8.000–10.000 millones en hidrocarburos y minería.

Limitaciones del RIGI frente al riesgo país

Costo financiero: aunque el RIGI ofrece beneficios fiscales y cambiarios, el riesgo país alto encarece cualquier financiamiento externo.

aunque el RIGI ofrece beneficios fiscales y cambiarios, el riesgo país alto encarece cualquier financiamiento externo. Narrativa oficial vs. realidad: el Gobierno presenta al RIGI como motor de inversiones, pero los montos ingresados son modestos frente a las necesidades de divisas y empleo.

el Gobierno presenta al RIGI como motor de inversiones, pero los montos ingresados son modestos frente a las necesidades de divisas y empleo. Concentración sectorial: la mayoría de proyectos son extractivos (minería, hidrocarburos), con baja capacidad de generar empleo masivo o diversificación productiva.

la mayoría de proyectos son extractivos (minería, hidrocarburos), con baja capacidad de generar empleo masivo o diversificación productiva. Incertidumbre política: los inversores perciben que los beneficios del RIGI pueden ser revertidos por futuros gobiernos, lo que limita compromisos de largo plazo.

Clave para Tierra del Fuego

Industria local: el RIGI no está orientado a manufactura electrónica ni ensamblaje, por lo que su impacto directo en la isla es mínimo.

el RIGI no está orientado a manufactura electrónica ni ensamblaje, por lo que su impacto directo en la isla es mínimo. Competencia por divisas: los dólares que ingresan vía RIGI se concentran en minería y energía, dejando a sectores periféricos sin acceso a financiamiento.

los dólares que ingresan vía RIGI se concentran en minería y energía, dejando a sectores periféricos sin acceso a financiamiento. Relato oficial: se presenta como “llegada de inversiones”, pero en la práctica son proyectos puntuales, no un flujo masivo que cambie la estructura productiva.

se presenta como “llegada de inversiones”, pero en la práctica son proyectos puntuales, no un flujo masivo que cambie la estructura productiva.