RGA MASCOTERA: EL MUNICIPIO LLEVARÁ ADELANTE UNA NUEVA JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

Rio Grande 23/04/2026.- La Secretaría de Gestión Ciudadana invita a los vecinos y vecinas a participar de una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos, con el objetivo de prevenir enfermedades y promover la tenencia responsable.

A través de la Dirección de Servicios Veterinarios, el Municipio de Río Grande realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica y chipeo para las mascotas de la ciudad. La misma se llevará a cabo este sábado 25 de abril, de 9 a 14 horas, en la sede de Servicios Veterinarios, situada en 25 de Mayo 2937. La atención será por orden de llegada.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo proteger la salud de los perros y gatos, así como prevenir enfermedades zoonóticas, fortaleciendo el compromiso del Estado Municipal con el bienestar animal y la salud pública.

Además, se recuerda que los caninos y felinos podrán ser vacunados a partir de los 3 meses de edad, debiendo aplicarse la vacuna una vez al año durante toda la vida del animal. Por ello, se solicita a los vecinos y vecinas asistir con sus mascotas cumpliendo las medidas de seguridad correspondientes; los perros deberán asistir con collar y correa, mientras que los gatos deberán ser trasladados en canil o bolso transportador.

También se desarrollará una instancia de adopción responsable destinada a brindar una nueva oportunidad a animales que buscan un hogar definitivo. Quienes deseen adoptar deberán ser mayores de edad y presentarse con DNI, asumiendo el compromiso de brindarles cuidado, atención y un entorno adecuado.

Estas jornadas forman parte de las políticas públicas que el Municipio impulsa de manera sostenida en pos de seguir promoviendo la tenencia responsable y garantizar el acceso gratuito a servicios esenciales de salud mental en la comunidad.