REUNIÓN DE LA CAAE: AVANCES EN EXPORTACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Tierra del Fuego 06/04/2026.- El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, junto a la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, presidió el encuentro N° 644 de la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE), realizado en Casa de Gobierno.

Durante la jornada se resolvió la totalidad de los trámites presentados y se avanzó en instancias de diálogo con la Aduana y las Cámaras para abordar aspectos vinculados a las exportaciones y la liberación de mercadería al continente.

Al respecto, Devita destacó que se trató de una reunión “muy fructífera”, en la que también se trabajó sobre herramientas para agilizar procesos y acompañar la operatoria de las industrias.

En este marco, se analizó el proyecto de la empresa Aguas del Faro para la fabricación de agua de mesa envasada. La Comisión evaluó la solicitud para autorizar la exportación de sus productos al Territorio Continental Nacional en presentaciones de 500 cc, 1500 cc y 6,25 litros.

La iniciativa busca facilitar la comercialización de producción fueguina en Santa Cruz y Chubut, mediante su distribución en canales de retail con certificación de origen provincial.

Por su parte, Man señaló que esta iniciativa “forma parte de una política impulsada por la Provincia para que más empresas puedan acreditar origen, generar exportaciones y abrir nuevos canales comerciales en la región patagónica”.

Del encuentro participaron la Asesora del Ministerio de Economía de la Nación, Luciana Craviotto, así como representantes de la Dirección General de Aduanas, la Unión Industrial Fueguina (UIF), AFARTE, CAFIN, ASIMRA, la Cámara de Comercio de Río Grande y la Corresponsalía de Despachantes de Aduana, entre otros.