Repercusiones del decreto 252/2026: Se pierde exclusividad aduanera, elimina incentivos y se podría declarar inconstitucional.

Quienes minimizan el impacto o defienden la medida suelen apoyarse en los siguientes argumentos técnicos y políticos:

La visión de «Nacionalización de Beneficios»

El argumento principal del Gobierno Nacional es que no se está quitando nada a Tierra del Fuego, sino que se está extendiendo una herramienta eficiente (el RAF) al resto de las provincias. Desde esta óptica, no ven el decreto como un ataque a la isla, sino como el fin de un «privilegio geográfico» en favor de una competitividad general. Argumentan que si una empresa es más eficiente en Córdoba o Buenos Aires, el Estado no debería «forzarla» a estar en el sur mediante trabas al resto.

El factor del costo logístico

Quienes minimizan el efecto sostienen que el RAF solo elimina aranceles de importación, pero que Tierra del Fuego sigue teniendo la exención del IVA y Ganancias (Ley 19.640), algo que el Decreto 252 no otorga al continente. Para el oficialismo, este «colchón impositivo» debería ser suficiente para compensar la distancia, ignorando a menudo que el costo de fletes y puertos en la isla es altísimo.

El enfoque en la «Eficiencia Industrial»

Hay una corriente económica que influye en estas decisiones y que considera que el régimen industrial fueguino es un «ensamblado» caro para el consumidor final. Al facilitar que las empresas operen en el continente, buscan que los productos lleguen más baratos al mercado interno. En este esquema, la relocalización de empresas no se ve como una tragedia provincial, sino como una «corrección del mercado» hacia zonas más productivas.

Estrategia Política y Judicial

Minimizar el impacto también sirve para:

Desactivar conflictos legales: Si el Gobierno admite que el decreto vulnera la competitividad de una ley nacional (la 19.640), abre la puerta a amparos judiciales por parte de la provincia.

Discurso de «Igualdad»: Políticamente, es más fácil vender la idea de que «ahora todo el país puede producir igual» que admitir que se está desprotegiendo una zona estratégica por su soberanía.

En resumen: Se minimiza porque, desde la lógica del decreto, el objetivo es el beneficio del consumidor y la industria nacional global, poniendo el desarrollo regional de Tierra del Fuego en un segundo plano de prioridades frente a la apertura económica.