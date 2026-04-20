Reforma constitucional: “Sería una falta de respeto en este contexto”

Ushuaia 20/04/2026.- El legislador provincial Pablo Villegas (MPF) se manifestó en contra de avanzar con el proceso de reforma de la Constitución de Tierra del Fuego y no descartó acompañar su derogación en el ámbito legislativo, al considerar que no es una prioridad frente a la delicada situación económica y social que atraviesa la provincia.

El parlamentario fue categórico al cuestionar la oportunidad del debate: “Gastar miles de millones de pesos en este contexto sería una verdadera bofetada a los fueguinos”.

Villegas advirtió que la provincia enfrenta serias dificultades para sostener servicios esenciales y cumplir con sus obligaciones básicas. “Estamos en una situación donde se piden adelantos de coparticipación todos los meses para pagar salarios, donde la obra social no puede garantizar prestaciones, donde hay problemas en salud, educación e infraestructura escolar. En ese escenario, avanzar con una reforma constitucional es totalmente inoportuno”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el proceso no responde a las necesidades reales de la población. “La reforma no le va a cambiar la vida a la gente. Lo que hoy necesita el ciudadano es poder llegar a fin de mes, tener acceso a la salud, que funcionen las escuelas. Esa es la verdadera agenda”, remarcó.

El legislador también adelantó que no participaría como convencional constituyente en caso de que el proceso avance. “No voy a legitimar con mi participación política algo que rechazo profundamente. Sería contradictorio con lo que vengo sosteniendo desde el primer momento”, expresó.

Asimismo, planteó que existen herramientas legales para frenar el proceso en marcha. “Toda ley puede ser derogada por decisión política. Si hay voluntad, se puede dejar sin efecto la convocatoria. Incluso existen alternativas intermedias, como suspenderla, aunque eso también tiene sus complejidades”, explicó.

Villegas recordó que fue uno de los dirigentes que se opuso desde el inicio a la ley que habilitó la reforma, y reiteró su postura crítica: “Siempre sostuve que no era el momento. Hoy, con una crisis más profunda, esa posición se ve aún más reforzada”.

Finalmente, insistió en que el debate debe centrarse en las urgencias de la provincia y no en discusiones institucionales de largo plazo. “Tenemos que ser responsables. No se puede impulsar un proceso de estas características cuando la realidad de los fueguinos es tan crítica. Hay prioridades que no admiten dilaciones”, concluyó.