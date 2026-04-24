Red de Mamás TDF denuncian : «Falta de medicación para los niños, cobertura, apoyo a las familias, de parte de OSEF»
PorArmando Cabral
Rio Grande 24/04/2026.- En una extensa charla, Adriana Pérez y Verónica Andino integrantes de la Red de Mamás TDF, ambas se explayaron sobre el calvario que significa obtener los servicios de la Obra social OSEF, donde no hay medicamentos, insumos, atención medica y el abandono de quienes deben ser derivados a Buenos Aires, a quienes les cubren solo con 4000 pesos. Entro otras cosas manifestaron, «la verdad creemos que esa es una de las impotencia que sentimos como familia, que siempre se está buscando a ver cómo administrativamente conviene, dónde y nosotros y las familias, y dónde queda el paciente que está esperando».
La red de Mamás TDF viene manifestándose en redes sociales y en unos pocos medios que le dan espacio, sobre la critica situación de la obra social de la provincia, donde se sienten completamente desprotegidas, al igual que sus hijos a los que no les llegan los medicamentos, insumos, y atención en Buenos Aires cuando son derivados y se les otorga 4000 pesos diarios que en muchos casos tampoco se pagan,
Esta situación fue descripta por ambas mamás en esta charla que reproducimos a continuacion.
Que están pasando por una situación gravísima.
Yo leía el comunicado ayer y realmente uno dice estamos viviendo en Tierra del Fuego o esto es Namibia, porque antes se decía eso, los países africanos y esto.
Estamos con Adriana Pérez y con Verónica Andino.
Adriana Perez.
Buenas tardes a las dos, ¿Cómo están?
Gracias por venir.
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, cuéntennos la situación porque yo leí el comunicado y realmente, bueno, falta de medicamentos, falta de todo, están a punto de abandono de personas.
Totalmente, sí, la verdad es que desde hace unos días empezamos con esta nueva lucha, como decimos siempre, somos un grupo de familias que venimos hace más de cinco años, bueno, todo Tierra del Fuego sabe que estuvimos atrás de leyes que garanticen derechos y demás.
Verónica Andino
El año pasado en diciembre esta red se juntó y con la reglamentación de nuestra ley provincial, bueno, ahora vamos a dejar que las instituciones trabajen, pensamos que la tarea estaba realizada, pero bueno, empezamos con todas las situaciones, las preocupaciones de las familias que nos venían transmitiendo esta falta de medicación en los niños, falta de cobertura, falta del apoyo a las familias con este subsidio que se da desde OSEF hemos venido con este tipo de situaciones, pero con obras sociales nacionales a partir de este gobierno de Javier Milei, que como bien lo decías recién, ha cambiado todo, ha pateado el tablero.
Completamente, además ha recortado medicamentos en los últimos días el programa Remediar, No sé si a ustedes también les perjudica esto,.
Y yo creo que a toda la Argentina le perjudica, a todos, absolutamente a todos.
Especialmente la problemática que tenemos nosotros y por lo cual salimos otra vez con toda la fuerza de las mamás, es esta situación de que la medicación, la falta de medicación pone en riesgo la vida de nuestro hijos.
Así que escuchar a una mamá que está en este momento en Buenos Aires, que nos comentaba por ejemplo la mamá de Francesca, que es una nena de Ushuaia, que había realizado un amparo porque el hospital le había comunicado hacía poquito tiempo que desde septiembre del año pasado no recibían la medicación, o sea, esta nena venía recibiendo quimioterapias que le facilitaba el hospital a la espera de que la provincia de Tierra del Fuego a través de OSEF entregara la medicación.
No, no, lo lamentable es que se le acercan a la mamá los directivos del Hospital Gutiérrez y le dice mire mamá tiene que hablar con su obra social porque ya esto que viene pasando que no se lo habían informado antes, no puede seguir pasando.
Y ahí arranca el reclamo de Verónica, se acerca a nosotras nuevamente.
Nosotros tenemos un grupo en el que seguimos en contacto diario desde el lugar de mamás, acompañamos todo lo que tiene que ver con la fortaleza y demás que por ahí necesitan las familias, pero ya que las mamás nos digan esto y que en el grupo hayan otras mamás que hayan empezado a decir voy a consultar a ver si pasa lo mismo conmigo en otro hospital y lamentablemente pasaba lo mismo en todos los hospitales.
¿Cuántas mamás están en esto con este tipo de problemática, digo, con falta de problemática actual?
6.
6 Entre Ushuaia, gracias a Dios, bueno ahora tenemos nenes en Tolhuin que ya hicieron remisión pero son de Río Grande y de Ushuaia y seis son los que tenían este tipo de problemática.
¿Las mamás recurren a un recurso de amparo, el amparo les da positivo?
Bueno, hemos tenido uno hasta hace poquito que también las mamás lo mandan y piden que no lo publiquemos y demás por una cuestión de intimidad familiar, pero hay uno en particular que tiene 24 hojas en donde un juez le dice a la obra social no solamente que tiene que hacer esta cobertura inmediata, que hay una ley nacional que aparte no solamente habla de medicación sino también esto de la cobertura integral y el juez le dice intima a la provincia, no solamente a OCEF sino también a la provincia con multas, entonces qué estamos haciendo como provincia, o sea prefieren pagar por ahí una multa pero que la medicación no llegue y me parece que es no lamentable.
Verónica, ¿Cuál es el argumento para no entregar el medicamento, por ejemplo?
No sé si me ocurre falta de fondos, crisis, falta de envío de fondos nacionales, ¿Les dan alguna explicación o directamente nada?
Mira, acá en la provincia en este momento, bueno yo siempre he participado y he estado cerca de la red que ya siempre me han acompañado, mi hijo ya es adulto, tiene 29 años ahora, Lautaro, pero bueno, él tiene un tumor cerebral desde que tiene cuatro, con lo cual todo esto que estas familias están pasando nosotros lo pasamos hace muchísimos años.
El hoy se encuentra con internación domiciliaria, con lo cual también debería estar garantizado por ley esta cobertura integral.
Nosotros también como familia hicimos un amparo que también fue a nuestro favor y hace ahora el 22 de marzo presentamos una denuncia OSEF por el incumplimiento de un fallo a nuestro favor, digamos, y la respuesta fue la semana pasada, otra vez la justicia dice que el derecho a la vida de Lautaro está por encima de los problemas administrativos que tiene la obra social, porque la obra social en esos argumentos, que lo leíamos también en los otros amparos con Adriana, dice que ellos autorizan, o sea, si vos vas a la farmacia de la obra social con tu receta, ellos te autorizan, ponen autorizado al 100% porque como tenemos planes especiales de cobertura, están obligados a hacerlo, pero vos vas a Autofarma, que es la única farmacia convenida en la ciudad para la entrega de medicación al 100% y no están entregando hace un mes y medio, casi dos.
¿Y cómo se subsiste con esto?
Digo, porque además en tu caso, que yo lo conozco porque lo has contado en varias oportunidades, ¿Cómo hacés para mantener a Lautaro dentro de condiciones normales en este momento?
Endeudados.
Endeudados no solo nosotros, sino familia, amigos, lo mismo con el grupo que tenemos de electrodependientes.
Nosotros en este momento Lautaro es electrodependiente, nos prestamos, nos han prestado entre nosotros, digamos, no nos vamos.
Pero bueno, en este momento también hay gente, y eso me parece que es importante decirlo claramente, que no le está dando la medicación como corresponde a su hijo, a su hija, a su persona de cuidado.
Estamos hablando de enfermedades gravísimas, no oncológicas.
Exactamente, todas los electrodependientes, bueno, nuestro familiar depende de un aparato para respirar, en el caso de los que tienen respirador, o mi hijo necesita la aspiración de secreciones, o sea, con lo cual tengo que tener una conexión permanente esta cobertura.
¿Mira, te doy un ejemplo, porque me parece que a la pregunta que vos hacías la semana pasada, el delegado de Río Grande de OSEF, Guillermo Carreño, le dijo a Marcelo el día viernes que la bajada que ellos tienen de la dirección de farmacias, o sea que es el área dentro de OSEF, que sólo autoricen al 40% las recetas, que el 100% está cortado, que las familias vean cómo subsisten, como lo llevan adelante, 40% de cuánto?
Bueno, eso también, viste, o sea, no estamos hablando de dos o tres medicamentos.
Y no son dos pesos, que tampoco.
Es corresponde digamos, a las personas, por ejemplo quienes tienen planes especiales porque tienen diabetes, porque tienen otro tipo de enfermedades crónicas que están contempladas.
Claro, bueno, yo te decía recién eso, por ejemplo un diabético como yo que es insulino dependiente, cada cápsula de insulina sale un millón de pesos.
Claro, o sea, si no tenés obra social y no te la cubrís, ¿Cómo haces?
¿Cómo haces?
Bueno, eso es lo que nosotros planteamos, digamos, la verdad es que no hay una solución, no hay a veces ahora ni siquiera respuesta.
Tengan en cuenta que no está funcionando la OCEF en el edificio de Perito Moreno, hay solo empleados en Yaganes, en este caso Carreño, de hecho ayer Adriana le decía que no tiene WhatsApp, desinstaló la aplicación, entonces tampoco te podés comunicar con él.
Y todo lo que sabemos de la obra social que pasó la otra semana Armando, o sea, lo que sabemos de la obra social es cómo desde la presidencia se estaban buscando mecanismos para que los deudores, que son el gobierno de la provincia, los municipios, paguen a largas y olvidadizas cuotas, lo que tampoco les.
Garantiza a ustedes nada.
Entonces vos decís, nosotros estamos endeudados con préstamos, las tarjetas estalladas, mamás que diariamente dicen alguien me presta, el actulón, alguien me presta, y lo que está pensando la presidencia y la cúpula de la obra social es cómo beneficiar a los deudores.
La verdad que viste, es como uno tolera, creo.
Nosotros intentamos concentrarnos en lo que tenemos que hacer que es cuidar a nuestro hijo, pero la verdad es que es imposible, agotador, por supuesto, pero hay situaciones, el jueves pasado Lautaro tuvo una emergencia y no pudimos conseguir la cánula específica que él necesitaba, entonces de préstamo vivimos también a 3.000 kilómetros de lugares de centro, entonces hay situaciones que también lo hablábamos ayer, no se está priorizando acá si vos tenés un problema de recursos tenés que ver dónde pones la plata, como con cualquier situación de emergencia, de crisis o de ser lo que sea que estemos enfrentando, dónde pones la plata.
Claro, ¿Cuáles son las prioridades?
Una menor administración, digamos, nosotros tenemos familias en Buenos Aires que no solamente están con esta situación de medicación, sino justamente Santino, el papá de Santino y la mamá de Santino, la mamá tuvo que regresar, ahora hoy creo que estaba llegando a esta hora a la noche, porque la obra social no les cumple con el tema de la estadía, entonces se queda solamente el papá al lado de la cama de su hijo.
Su hijo está realmente mal porque está en el segundo bloque que lo empezó a hacer de quimioterapia.
Imaginate que una familia cuando pasa por esa situación, al papá a veces lo mandan a hacer otros trámites y ese niño que debe tener a su familia queda solo, entonces la mamá desesperada, ellos han estado durmiendo en casas de diferentes gentes que se han cruzado en el hospital de allá, o sea, gente que no conocían, han apelado a la solidaridad, no sabemos que Tierra del Fuego realmente solidaria, pero hoy encima le sumamos la situación económica de la provincia que es desastre, que tenés miles de desempleados y que la gente que antes ayudaba hoy te dice no te puedo ayudar.
Claro, claro, claro.
No, no, no, se están haciendo rifas y se venden empanadas todo el tiempo y no alcanza y nunca alcanza.
Pero además esta es una obligación indelegable del Estado, que esto hay que aclararlo, ¿No?
No cubrirlo no solo es un delito, sino que además es inconstitucional.
Exactamente.
Por lo tanto, digo, a partir de ahora y en este contexto, qué es lo que se piensan, lo que piensan hacer, qué es lo que se puede hacer para que les den una respuesta, digo, en el corto plazo.
Bueno, nosotros lo que hicimos Armando en principio es ver qué es lo que estaba pasando con nuestra ley provincial, porque bueno, más allá de la obligación de la ley nacional, nosotros hace poquito festejamos una reglamentación de una ley, ahí la legisladora Victoria Voto, cuando me comunico con ella pide esta información, no le contestan desde gobierno, entonces en la última sesión de la Legislatura ella lo hace, hace una nota de pronto despacho pidiendo que en 15 días se remita a la Legislatura el número de resolución, que todavía no la tenemos, y ella es la que me transmite anoche la manera de ver cómo hacemos para ayudar a la gente, independientemente de las malas administraciones y demás, tenemos la urgencia, tenemos la necesidad de la gente que necesita que la situación se resuelva ya.
Y ella me hablaba de ver el tema de un defensor público que le contaba recién avero afuera, como para que también le traiga un poco de calma a todas las familias que por ahí no pueden pagar un abogado.
Claro, claro.
Pero casualmente eso iba teniendo en cuenta lo que decía Vero, están endeudados, se piden cosas prestadas, se intercambian cosas que se.
Otro problema paralelo, no son todos focos de incendio.
Claro, no se soluciona nada y además te seguís endeudando.
Exactamente, porque eso también hablábamos ayer nosotros para tener ese amparo y después hacer la próxima denuncia y eso todo plata que tenemos que poner nosotros.
Por eso digo, ahí ¿Hay alguna posibilidad, ya hablando de este endeudamiento que a ustedes les causa otros tres más, alguna posibilidad de hablar con el banco o con los bancos para ver si les pueden dar algún tipo de refinanciación, alguna solución?
En principio creo que de la parte legal por ahí podemos llevarle solución a las familias de esta manera.
Que es lo que está trabajando Victoria desde Ushuaia.
Mañana me dijo que vine a Río Grande, sesionar acá en.
Sesionar en comisiones, así que vamos a intentar también reunirnos con ella, ya está trabajando bastante.
Pero más allá de todas estas situaciones, tenés armando familias, por ejemplo, que se han comunicado con nosotras diciéndonos nada que ver con loncopediátrico, se comunica una mujer diciendo que hizo denuncias públicas y demás, el marido es trasplantado de riñón, salió en todos los medios la foto del marido con el brazo todo inflamado.
Bueno, la OSEF obviamente no le está cumpliendo tampoco.
Y esta mamá desesperada diciendo bueno, hay que juntarnos y hay que luchar, ¿Cómo hacemos para luchar?
En principio creo que está bueno esto también de hacerlo público, porque a raíz de toda esta situación, te cuento que Francesca ya tiene su medicación.
Es lamentable que tengamos que salir mamás, la gente que por ahí realmente estamos en una situación vulnerable.
La red se compone de familias que hemos pasado por esta situación, algunos han perdido a sus niños y volver a estar de interlocutoras peleando por estas familias, te puedo asegurar que nos vuelve a la misma cama de hospital y a la misma época de lo que pasamos en aquella época tremenda, que Vero también me lo decía el otro día, que es como volver de nuevo a pasar por esa situación.
Creo que la manera principal es también que los representantes de la provincia, todos, no tengan nosotras que ir a buscarlos uno por uno.
Creo que todos ellos tendrían que poner palabra, todos tendrían que estar gestionando.
Lamentablemente el gobernador Gustavo Meleya, nosotros le hemos mandado mensajes, no ha contestado.
Antes si no contestaba, bueno, hacía que llame la Ministro de Salud y demás.
Pero ahora hay un silencio que es atormentante, te diría.
Lo que pasa que cuando no hay respuesta, Adriana, Vero, cuando no se puede solucionar el problema, evidentemente es.
Y salir a hablar me parece que provoca más bronca de la que ya hay.
Porque además de todo esto, y esto lo digo yo, me imagino la impotencia, la bronca que te genera ver lo que está pasando y que no haya ningún tipo de solución.
Y además esto que vos, que yo coincido que hay una mala administración, clarísimo, que manejaron los fondos como quisieron y no nos olvidamos.
Y vos Vero, seguramente también.
¿Te acordás que hubo un gobernador que se llevó 208 millones de dólares?
Ayer hablamos.
Bueno, entonces después, viste, siempre terminamos pagando, terminan pagando en este caso los afiliados, las afiliadas, pero ya es una situación.
Hace dos meses que está cortada la farmacia, la única farmacia.
Entonces es insostenible la situación.
La gente que está derivada, que tiene que recibir 4 mil pesos en el caso de oncopediatría por día, no se los están pagando, pero tampoco lo están haciendo.
Tenemos un papá que recibe un mail de la Casa Tierra del Fuego, que nosotros como Red de Mamás siempre hemos tenido este contacto diario con Casa Tierra del Fuego, que ahora la verdad que no lo tenemos, pero diciéndole a este papá que no iban a poder seguir cumpliendo con estas obligaciones por falta de fondos y que tendrían que ver la posibilidad de remitirse o a Fundación Royal o a Fundación Flexer o a alguien que los pueda asistir.
Una locura.
Cuando tenemos, aparte de la obra social, tenemos una provincia que tiene una ley provincial y aparte, como también lo decíamos recién, la ley nacional.
¿La verdad es inconcebible pensar eso, o a uno lo lleva a pensar, bueno, hasta dónde?
Porque lo primero que uno piensa no tiene una dificultad.
Bueno, recurro a la justicia, pero en este caso los fallos dicen que tenés razón, digamos, el argumento de la obra social es administrativo, es una cuestión de.
Bueno, dice, hay eventuales cortes, eventuales cortes que duran dos meses, eso no es una eventualidad.
Entonces, bueno, si la justicia está diciendo que están obligados, nosotros también.
Bueno, hoy hablamos con nuestra abogada para ver, tienen hasta mañana para apelar en el caso que lo han hecho, aunque a uno le parezca una locura eso.
Te iba a decir, lo único que.
Faltaba era apelar el fallo anterior.
Lo apelaron cuando hay un incumplimiento.
Claro.
Y bueno, ahora esperando eso y después bueno, la multa que le impone en este caso a la presidenta, que bueno, ya no está, será el presidente, que es de 20 mil pesos diarios, la verdad.
Además, bueno, para uno puede significar algo, pero para la administración nada.
Entonces es como que siempre uno siente, la verdad creo que esa es una de las impotencia que sentimos como familia, que siempre se está buscando a ver cómo administrativamente conviene, dónde y nosotros y las familias, y dónde queda el paciente que está esperando.
A mí sinceramente, a veces leer que hay familias que o le están midiendo la medicación y le dan un poco menos, y eso es riesgo de vida latente todo el tiempo.
Y eso me parece que como seres humanos, digamos, no podemos saber que eso está sucediendo y quedar sin decir nada.
Creo que por eso la red en este caso siempre está pendiente.
Nosotros, yo la verdad, siempre lo digo, por supuesto que lo hago por mi hijo, pero también lo hago por quienes no pueden decir, pensar.
Entiendo que se va a empezar a sumar más gente, porque esto se va a ir agravando, lamentablemente.
No, no sé si ustedes ven alguna posibilidad o alguna luz al final del túnel.
Yo no la veo.
La verdad que si encima buscan esta solución de que lo que deben los paguen en comodísimas cuotas, creo yo que realmente no es la solución.
Una desventaja para los afiliados.
Una desventaja para la gente que la está pasando mal y que realmente está en una situación vulnerable de salud.
Claro, porque la idea es que ese dinero llegue directamente a la personas que lo necesitan, en este caso sus hijos.
No hay mucha vuelta para esto.
Ahora si te lo van a pagar 36 cuotas y la verdad que me parece que es un poco mucho cuando.
Cambios de gestión y todo hay en el medio.
Vamos a hacer compromisos aparte, denuncias reiteradas.
De todo tipo, gastos innecesarios, viajes de toda la comitiva a un congreso del cual nunca supimos para qué fueron, le pagan hasta gente del tribunal de cuenta para que hagan ese tipo de viaje.
Ya es como un montón.
La prioridad debe estar siempre la salud.
Quizás hay gente que por ahí no lo pasó, pero créeme que cuando estás en esa situación tenés un montón de cosas en contra y que encima, digamos, el Estado te abandone.
Es bastante.
A mí sabes que me llama mucho la atención porque yo pasé por la situación, en un momento OCECAC decidió que a todos los autónomos que eran adherentes a la obra social los dejaba sin cobertura.
Fui un día a la obra social, me dijeron no, usted no está mal, bueno, macanudo.
Y en ese momento yo tuve que recurrir al gobierno de salud, decir bueno, a ver, necesito son medicamentos diabéticos.
Y el gobierno en ese momento me lo cubrió, después también recurrió a la municipalidad, porque esto también tengo que decirlo, es decir, la persona que no tiene obra social depende de eso o no está condenado.
En el caso de un diabético, dos picos de azúcar.
Entonces hoy, y esto pasó hace seis meses antes de que yo me jubilara, hoy ver esta situación realmente te llama poderosamente la atención, porque digo, no estás pudiendo cubrir cosas que son realmente prioritarias.
Realmente prioritarias.
Si, Le pregunto antes de despedirlas, la gente que quiera comunicarse con ustedes, que quiera ayudar, ¿Cómo hace?
¿A dónde puede?
A las redes de la red de Mamás tdf.
Bueno, y si no, la mayoría de la gente creo, porque nos conocen bastante, tienen nuestros teléfonos, pero nos escriben en las redes y nosotras nos comunicamos perfecto.
En facebook como Red Mamás TdF, lo mismo en Instagram o en X, cualquiera de las redes sociales, ahí se pueden acercar.
Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
También decirte que la verdad muy agradecidas porque no todo los medios por ahí ponen la nota como prioridad y realmente esta no es un reclamo de Adriana, no es un reclamo de Verónica, es un reclamo de niños que están enfermos y que por ahí sus papás no pueden estar alzando la voz, así que es solidarizarnos con eso y agradecer.
Qué lamentable eso, porque aquellos que sí lo hemos pasado y hemos dependido de esto, sabemos cómo funciona.
Quizá algunos tendría que pasarles para entender el sufrimiento de madres que ven que no se atiende a sus hijos.
No estamos hablando de persona cercada, ni esto es una cuestión de lo hacemos.
Porque nos gustan bonito, digamos.
Además te vuelvo a decir, nos vuelve a aquella cama de hospital y el dolor es exactamente el mismo.
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