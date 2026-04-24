Red de Mamás TDF denuncian : «Falta de medicación para los niños, cobertura, apoyo a las familias, de parte de OSEF»

La red de Mamás TDF viene manifestándose en redes sociales y en unos pocos medios que le dan espacio, sobre la critica situación de la obra social de la provincia, donde se sienten completamente desprotegidas, al igual que sus hijos a los que no les llegan los medicamentos, insumos, y atención en Buenos Aires cuando son derivados y se les otorga 4000 pesos diarios que en muchos casos tampoco se pagan,

Esta situación fue descripta por ambas mamás en esta charla que reproducimos a continuacion.

Que están pasando por una situación gravísima.