Recolectaron más de 20.000 colillas de cigarrillos LA MUNICIPALIDAD Y A LIMPIAR USHUAIA REALIZARON UNA JORNADA DE LIMPIEZA COMUNITARIA

Ushuaia 20/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, junto al movimiento “A Limpiar Ushuaia”, llevó adelante este sábado una jornada de limpieza comunitaria en el Cartel de Ushuaia, en el marco de la campaña de concientización ambiental “Marzo sin colillas”.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer el compromiso de vecinos, vecinas, comercios e instituciones en torno al cuidado del ambiente, visibilizando el impacto de las colillas de cigarrillo en las costas y el ecosistema marino local.

Gracias a la participación de voluntarios y voluntarias, se logró la recolección de más de 20.000 colillas durante la jornada en la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, destacó que “acompañamos el trabajo que desde hace tiempo viene realizando ‘A Limpiar Ushuaia’ para generar conciencia sobre esta problemática, entendiendo que estas acciones son fundamentales para seguir construyendo una ciudad más limpia y comprometida con el ambiente”.

Por su parte, la jefa de Gabinete, Yesica Garay, señaló que “este tipo de iniciativas reflejan el valor del trabajo articulado entre el Estado y la comunidad, donde cada vecino y vecina asume un rol activo en el cuidado de nuestro entorno”.



“Queremos agradecer a Maia Muriel y a todos los voluntarios y voluntarias que, desde hace muchos años, llevan adelante esta iniciativa de concientización sobre el cuidado del ambiente, el impacto de las colillas y la salud de la comunidad. Desde la gestión del intendente Walter Vuoto vamos a seguir acompañando y fortaleciendo estas propuestas que promueven una Ushuaia más consciente y sustentable” añadió Garay.

Finalmente, desde el Municipio remarcaron que estas acciones se desarrollan en conjunto con organizaciones de la sociedad civil que vienen impulsando herramientas normativas y actividades de concientización para el tratamiento responsable de este tipo de residuos en la ciudad.