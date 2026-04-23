Reclamo de gremios estatales frente a la legislatura provincial.

Gremios estatales se manifiestan frente al edificio de los bloques de la legislatura provincial. Se trata del escalafón seco de los estatales que se suma al acampe del SUTEF que tambien permanece frente al edificio legislativo desde hace una semana. El problema de los salarios en la provincia se agrava día a día, y hay que tener en cuenta los reclamos de los trabajadores de la municipalidad capitalina que lograron un aumento de un 10 % pero solo esta asegurado un 6 % ya que el 4 restante depende del envio de la coparticipación.

Estos últimos dias vienen siendo de mucho reclamo sindical en Ushuaia, donde los gremios estatales están reclamando mejo0ras salariales, cabe señalar que gobierno ofreció un 1% al SUTEF que fue rechazado y un 2% a ATE que obtuvo la misma respuesta.

Hoy el escalafón seco se manifiesta frente al edificio de los bloques legislativos en la capital fueguina, donde ya se instaló un acampe de los docentes.