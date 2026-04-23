Reclamo de gremios estatales frente a la legislatura provincial.
PorArmando Cabral
Gremios estatales se manifiestan frente al edificio de los bloques de la legislatura provincial. Se trata del escalafón seco de los estatales que se suma al acampe del SUTEF que tambien permanece frente al edificio legislativo desde hace una semana. El problema de los salarios en la provincia se agrava día a día, y hay que tener en cuenta los reclamos de los trabajadores de la municipalidad capitalina que lograron un aumento de un 10 % pero solo esta asegurado un 6 % ya que el 4 restante depende del envio de la coparticipación.
Estos últimos dias vienen siendo de mucho reclamo sindical en Ushuaia, donde los gremios estatales están reclamando mejo0ras salariales, cabe señalar que gobierno ofreció un 1% al SUTEF que fue rechazado y un 2% a ATE que obtuvo la misma respuesta.
Hoy el escalafón seco se manifiesta frente al edificio de los bloques legislativos en la capital fueguina, donde ya se instaló un acampe de los docentes.
Argentina 17/04/2026.- IA y estética de película animada para humillar rivales. El Presidente publicó un clip que resume su carrera y ataca a todo el arco político. Este es el trabajo en que el presidente ocupa su tiempo, pasando hasta 17 hs en las redes sociales, provocando, insultando, o humillando, mujeres, periodistas, empresarios, opositores políticos, empresarios y todo aquel que no le sea funcional.
Rio Grande 04/04/2026.- En Tierra del Fuego, la narrativa mediática muestra una asimetría difícil de ignorar. Mientras los aumentos de combustibles —que golpean directamente el bolsillo de la población— apenas reciben cuestionamiento, los titulares se concentran en remarcar la crisis del gobierno provincial por los recortes en el envío de fondos de coparticipación.
Rio Grande 05/03/2026.- “Coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse” no es nuestro lema. Nuestro lema es contar con espíritu crítico, no creer en nada que no se pueda ver y/o probar. Aquí está pasando esto: nos manejamos como si esta provincia fuera un estado independiente del resto de Argentina. La opinión pública niega terminantemente que las políticas de Milei estén provocando lo que todos vemos todos los días, y lo peor, hay quienes lo justifican y hasta buscan responsables, pero no hacen nada al respecto, solo hablan, y ya pasó el tiempo de la sarasa, llegó el tiempo de los hechos.
Rio Grande 04/03/2026.- Siempre he pensado que tener opinión propia es un trabajo de alto riesgo y hoy, lamentablemente, lo confirmo: es una tarea titánica tener pensamiento crítico, una cuota de sentido común y no solo pensarlo, sino decirlo. He ahí el problema: decir, poner palabra, expresarlo, sin que haya detrás ninguna bandería política partidaria. Es esa opinión que “sale de las tripas”, que no tiene una segunda intención, que no va cargada de sentimientos previamente acordados, ni de sugerencias, ni de intereses personales, sino que surge como una expresión de libertad de expresión, donde cuestionar, criticar y hasta sospechar es mi trabajo.
Tierra del Fuego 16/02/2026.- Sentado en su trono de Casa Rosada, el rey Sol aprieta un botón y dispone la caducidad de facto de la Ley 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del Fuego. Mediante esta, el Estado nacional logró poco a poco atraer población de muchas provincias: personas dispuestas a trasladarse a una isla a miles de kilómetros de distancia donde día a día fueron forjando su futuro y el futuro de la provincia más austral de la Argentina.
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