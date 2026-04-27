“REACTIVAMOS UNA OBRA CLAVE PARA RÍO GRANDE CON INVERSIÓN PROPIA”

Rio Grande 27/04/2026.- Así lo afirmó el intendente Martín Perez durante la recorrida que encabezó junto a la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, en el Natatorio Olímpico del barrio Chacra II, donde se supervisaron los avances de esta obra estratégica, actualmente en su etapa final de ejecución.

En ese marco, se supervisaron los avances generales del proyecto, el cual ya supera el 80% de ejecución. En esta instancia, los trabajos se concentran en tareas internas y de instalación, con el objetivo de consolidar una infraestructura deportiva de primer nivel para la ciudad.

En ese marco, el intendente Martín Perez afirmó: “tomamos la decisión de llevar adelante la inversión necesaria para poder finalizar esta obra que los vecinos y vecinas de Río Grande tanto esperan. Hemos podido retomar y esperamos poder tenerla pronto en funcionamiento para toda la comunidad.”



En esa línea, subrayó que “el año pasado, como ya lo he mencionado en otras oportunidades, realizamos la inversión para la compra de todo el equipamiento que requiere esta pileta: los filtros, los tanques de agua, el sistema de calefacción, todo lo necesario para poner en marcha un espacio de esta magnitud, que la ciudad realmente necesita.”

Asimismo, remarcó: «estamos haciendo un esfuerzo enorme desde el punto de vista presupuestario para poder finalizar no solamente esta obra, sino también otras que eran financiadas por el Gobierno Nacional.”

Finalmente, señaló: “lo cierto es que, hace aproximadamente un año y medio, el Estado Nacional tomó la decisión de desinvertir en obra pública en todas las ciudades del país, y Tierra del Fuego no fue la excepción.”



Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, explicó que «los trabajos se retomaron ejecutando principalmente las instalaciones, es decir, todo aquello que va a quedar por debajo de los revestimientos.”

Asimismo, detalló que se avanza en las instalaciones del edificio y, por otro, en las vinculadas a la sala de máquinas, lo que permitirá comenzar con la colocación de todo el equipamiento adquirido el año pasado. Esto incluye los sistemas necesarios para calefaccionar el espacio, climatizar la pileta y el piso del sector, así como también poner en condiciones las áreas de servicio como baños, vestuarios, confitería y oficinas.”

En esa línea, agregó “Hoy, lo más importante es avanzar con las instalaciones básicas y el armado de la sala de máquinas, para luego dar inicio al montaje de los equipos.”

A su vez, señaló “Se está trabajando en el salón con tareas de revestimiento y en la colocación de conductos de calefacción, lo que implica labores en altura para posteriormente liberar sectores donde se avanzará con la colocación de pisos, especialmente en el área perimetral de la pileta. Es una obra que se ejecuta por etapas.”

Finalmente, destacó “Todo el sector correspondiente a la pileta y su funcionamiento fue desarrollado en el marco de esta gestión.”

En ese sentido, agregó “Se prevé que la pileta pueda comenzar su etapa de puesta en marcha hacia fin de año o principios del próximo, dependiendo de las condiciones necesarias para su correcto llenado.”

De igual manera, el asesor técnico de la obra, Luciano Morandi, indicó “La obra civil está muy avanzada. Estamos por encima de un 80%. Ahora comienza una etapa de armado de instalaciones y montaje de los equipos que el Municipio adquirió con fondos propios, fundamentales para el funcionamiento de la pileta, como la climatización, el tratamiento del agua y el filtrado.”

En ese marco, se destacó que esta obra forma parte de una visión integral que busca posicionar a Río Grande como una ciudad del deporte, fortaleciendo el acceso a espacios de calidad para el desarrollo de distintas disciplinas. Asimismo, se remarcó el esfuerzo sostenido del Municipio para llevar adelante esta iniciativa con financiamiento propio, incluyendo una inversión superior a los mil millones de pesos durante el 2025 destinada a la adquisición de equipamiento e insumos clave.

Igualmente, la recorrida contó con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora; los concejales Alejandra Arce, Jonathan Bogado, Verónica Martínez, Matías Löffler, Maximiliano Ybars y Federico Runín; además de integrantes del gabinete municipal y medios de comunicación locales.



De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo de Río Grande, consolidando una obra histórica que amplía derechos, genera oportunidades y mejora la calidad de vida de las y los riograndenses.