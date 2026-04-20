“QUEDA COMPROBADO QUE EL RELATO DE LA ANPyN NO SE CORRESPONDE EN ABSOLUTO CON LA REALIDAD”

Tierra del Fuego 20/04/2026.- Así lo manifestó el Presidente del Puerto de Ushuaia, Roberto Murcia, luego de que tomara estado público el documento emitido por la Prefectura Naval días previos a la intervención, el cual da cuenta del cumplimiento de las normas de seguridad de la instalación portuaria con vigencia hasta el año 2029.

Se trata de la “Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria”, emitida el 14 de enero de 2026, en el marco del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.

Allí, la Prefectura Naval deja constancia de que el puerto se encuentra en regla y certifica que la instalación portuaria opera de acuerdo con un Plan de Protección aprobado, requisito indispensable para garantizar condiciones de seguridad en la operatoria marítima internacional.

Sobre esta situación, Murcia relató que “el inspector vino el día 13 del enero, y el día 14 verificó. Teníamos dos pendientes; una cámara de seguridad que no funcionaba y una cerradura electrónica de ingreso a la terminal que se habían reparado cuando vino el inspector”.

“Es una inspección que fue pedida por la Dirección de Puertos, de hecho, nosotros costeamos los gastos del del inspector que vino de Buenos Aires, y el día 14, el inspector verificó que estaba todo cumplido, y, de hecho, tenemos el plan aprobado”, indicó.

En este sentido, recordó que “desde un primer momento pusimos en conocimiento que teníamos el Acta de Inspección”, y siguió: “Posterior a la intervención, le envié una nota a la Prefectura Naval pidiéndole el certificado, del cual nos entregaron un duplicado y el original se lo entregaban a ANPyN, en razón de que, en base a la resolución cuatro, habían intervenido el Puerto”.

Asimismo, Murcia insisitó en que “este tema de la certificación lo venimos hablando permanentemente y hemos hecho comentarios de que el relato que estaba haciendo la Agencia Nacional en cuanto a lo que era seguridad y malversación de fondos no se corresponde en absoluto con la realidad, la verdad es que nosotros podíamos comprobar que no era así, está más que comprobado”.

Al referirse a la cuestión de la infraestructura, Murcia subrayó que “la máxima responsabilidad de todo lo que implica la embarcación y los pasajeros es del del capitán, y el capitán no va a arriesgar su matrícula para ir a un puerto inseguro”.

Seguidamente, contó que “a nivel internacional, el puerto de Ushuaia está certificado” y precisó que “la mayoría de los buques que operan en el puerto de Ushuaia – a excepción de la parte de pesca y los containeros -, son de bandera extranjera, por ende, se rigen por las disposiciones internacionales”.

En este sentido, Murcia argumentó que “dentro de las disposiciones internacionales está la emisión de los certificados y recomiendan el hecho de lo bien que se trabaja en el puerto de Ushuaia, tanto en las condiciones de infraestructura como de seguridad”.

Respecto al proceso judicial que sigue avanzando a partir del estado público del documento en cuestión, el funcionario manifestó que “estamos trabajando en reuniones, tanto el servicio jurídico nuestro como el servicio jurídico del Gobierno para poder avanzar”.

Finalmente, concluyó: “si las condiciones de intervención que figuran en la resolución de ANPyN no fueran un relato, si fueran verídicas, no podríamos haber recibido ningún barco más”.