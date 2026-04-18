Puerto de Ushuaia: ANPYN anunció el final de la temporada de cruceros

Tierra del Fuego 18/04/2025.- Este viernes arribó el buque Ventus Australis, marcando el cierre de la temporada de cruceros 2025/2026 en el puerto de la capital fueguina, con un total de 495 recaladas y la llegada de más de 135.000 pasajeros.

Durante la temporada, el Puerto de Ushuaia recibió más de 60 cruceros. La llegada de los pasajeros representó un considerable aporte al turismo local, dinamizando la economía regional.

Desde el inicio de la intervención del puerto, el 20 de enero pasado, la gestión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aseguró la provisión ininterrumpida de los servicios portuarios, manteniendo la operatividad administrativa y logística para todos los cruceros.

Según se indicó en un comunicado oficial, se logró mejorar la seguridad operativa y la de los pasajeros mediante la implementación de un protocolo de operaciones para el tránsito pesado y la garantía de una circulación segura para los cruceristas, minimizando riesgos.

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También se avanzó con un sistema coordinado de control de giros -lo que determina el orden y ubicación de los buques en el muelle-, que ofrece previsibilidad y orden para los buques que atracan en el puerto.

ANPYN también destacó que la operatoria portuaria se sostuvo con una dotación de 20 trabajadores fueguinos, reduciendo al 10% la planta de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) de Tierra del Fuego. Este esquema de gestión generó un ahorro en los costos del personal y una mayor eficiencia operativa con procesos digitales simples y trazables.

La gestión actual ejecutó reparaciones esenciales de sistemas que permanecieron fuera de servicio por más de dos años, destacándose la puesta a punto del balizamiento del muelle y la recuperación del grupo electrógeno del puerto

Producto de ese ahorro y de un uso eficiente de los recursos, se definió un plan de obras que contempla la ampliación de la red eléctrica, el sistema de provisión de agua potable, el recambio de defensas, y la reparación de los sitios 3 y 5, entre otros puntos esenciales.

Llamado a licitación para la renovación de defensas

La ANPYN anunció que próximamente iniciará el llamado a licitación pública para la renovación del sistema de defensas del muelle comercial del Puerto de Ushuaia. El proyecto, será financiado con ingresos de la propia gestión del puerto, y tendrá un plazo de ejecución de 9 meses.

Durante los primeros días del mes en curso, la Prefectura Naval Argentina hizo entrega del certificado.

La obra incluye el retiro de equipos con vida útil vencida, la provisión e instalación de nuevas defensas y la calibración del sistema. El objetivo es garantizar la seguridad de atraque y proteger la estructura portuaria.

A tres meses de intervención del Puerto de Ushuaia

La ANPYN resolvió la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia el 20 de enero con el objetivo de detener el vaciamiento financiero de la terminal, reordenar su estructura y garantizar la seguridad operativa de buques y pasajeros. Esta decisión se fundamentó en inspecciones técnicas que revelaron riesgos críticos.

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Para revertir esta situación, la gestión actual ejecutó reparaciones esenciales de sistemas que permanecieron fuera de servicio por más de dos años, destacándose la puesta a punto del balizamiento del muelle y la recuperación del grupo electrógeno del puerto.

Según se indicó en el comunicado, la intervención busca adecuar el puerto a estándares internacionales y garantizar una logística segura para el transporte de carga y el movimiento de pasajeros.

Fuente dinamicarg.com