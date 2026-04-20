Provincia/Banco Nación: Un fideicomiso de 10 mil millones cuyo destino se desconoce desde hace 3 años.

Detalles del acuerdo
- Fecha de firma: septiembre de 2023.
- Actores principales: Gobernador Gustavo Melella y Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación.
- Instrumento: Fideicomiso de Administración “Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina”.
- Monto total: 10.000 millones de pesos.
- Destino declarado: préstamos para proyectos de inversión de pymes fueguinas en sectores de comercio, turismo y producción de bienes y servicios.
Objetivos del fondo
- Diversificación productiva: reducir la dependencia del subrégimen industrial (principalmente electrónica).
- Apoyo a pymes locales: facilitar acceso a crédito para inversión en infraestructura, equipamiento y expansión.
- Impacto regional: fomentar empleo y fortalecer el entramado económico de Tierra del Fuego.
¿Dónde fue a parar el dinero?
- Según lo anunciado oficialmente, los fondos se canalizaron a través del Banco Nación como préstamos a empresas locales.
- No hay información pública detallada sobre qué empresas específicas recibieron financiamiento ni sobre el grado de ejecución del fideicomiso.
- El acuerdo se presentó como parte de la extensión del subrégimen industrial, con aportes de empresas beneficiadas que nutrirían el fideicomiso.
Puntos críticos a considerar
- Transparencia limitada: hasta ahora, los comunicados oficiales no incluyen listados de beneficiarios ni montos adjudicados por empresa.
- Riesgo de concentración: sin datos concretos, no se puede verificar si el dinero se distribuyó equitativamente entre pymes o si se concentró en pocas firmas.
- Seguimiento necesario: medios locales y organizaciones empresariales han reclamado mayor claridad sobre la ejecución real del fondo.
El dinero sí estaba destinado a empresas fueguinas, pero la información pública disponible se limita al anuncio del fideicomiso y sus objetivos. Para saber con precisión qué empresas recibieron los préstamos y en qué montos, sería necesario acceder a reportes oficiales del Banco Nación o del Gobierno de Tierra del Fuego, que hasta ahora no han sido difundidos de manera detallada.
Lo que encontramos después de 3 años.
- El fideicomiso fue creado en 2023 con aportes de las empresas del subrégimen industrial y administrado por el Banco Nación.
- El objetivo declarado era financiar proyectos de inversión de pymes fueguinas en comercio, turismo y producción.
- Hasta ahora, no hay reportes públicos detallados que indiquen qué empresas recibieron efectivamente los créditos ni en qué montos. Los comunicados oficiales se quedaron en el anuncio inicial y en la firma del convenio.
- Medios locales y cámaras empresariales han reclamado transparencia sobre la ejecución, justamente porque el monto es significativo y porque se esperaba que ya hubiera beneficiarios visibles.
- No aparecen listados oficiales de adjudicatarios ni informes de auditoría publicados en portales provinciales o nacionales. Esto sugiere que la información sobre la implementación concreta del fideicomiso no se ha difundido o está reservada en informes internos.
En síntesis: el dinero estaba destinado a empresas fueguinas, pero no hay evidencia pública de qué compañías lo recibieron ni de cómo se ejecutó el fideicomiso. Esto abre un vacío de transparencia que, es llamativo dado el tiempo transcurrido y el monto involucrado.
No existen informes públicos del Banco Nación ni del Gobierno de Tierra del Fuego que detallen qué empresas recibieron los préstamos del fideicomiso de 10 mil millones creado en 2023. Los comunicados oficiales sólo confirman la firma del acuerdo y sus objetivos, pero no se han publicado listados de beneficiarios ni auditorías de ejecución.
Lo que se sabe oficialmente
- Fideicomiso: “Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina”.
- Monto: 10.000 millones de pesos.
- Administración: Banco Nación.
- Destino declarado: préstamos para pymes fueguinas en comercio, turismo y producción de bienes y servicios.
- Origen de los fondos: aportes de empresas beneficiadas por la extensión del subrégimen industrial.
Lo que falta de información
- No hay reportes públicos de adjudicación: ni listados de empresas, ni montos otorgados, ni sectores específicos beneficiados.
- No se difundieron auditorías sobre la ejecución del fideicomiso.
- Medios locales han señalado la falta de transparencia y la ausencia de resultados visibles, pese al tiempo transcurrido.
Riesgos y puntos críticos
- Vacío de transparencia: sin datos oficiales, no se puede verificar si el dinero llegó efectivamente a las pymes locales.
- Posible concentración: sin información, existe el riesgo de que los fondos se hayan concentrado en pocas empresas o no se hayan ejecutado plenamente.
- Impacto incierto: el objetivo era diversificar la matriz productiva, pero no hay evidencia pública de resultados concretos.
Conclusión
El fideicomiso fue creado y anunciado con fines claros, pero no hay evidencia pública de ejecución ni de empresas beneficiadas. Para obtener certezas, habría que acceder a informes internos del Banco Nación o solicitar información oficial mediante mecanismos de transparencia (por ejemplo, pedidos de acceso a la información pública en la provincia o en Nación).
La percepción es que el dinero se usó para otra cosa.
La percepción es bastante lógica: cuando un fondo de 10 mil millones de pesos se anuncia con tanta fuerza y, tres años después, no hay informes públicos ni listados de empresas beneficiadas, lo que se genera es sospecha de desvío o subejecución.
En este caso, lo que se puede afirmar es:
- El fideicomiso sí se constituyó y fue administrado por el Banco Nación.
- El destino declarado eran pymes fueguinas en comercio, turismo y producción.
- No hay evidencia pública de adjudicaciones concretas, ni auditorías difundidas.
- En la práctica, esto deja abierta la percepción de que los fondos pudieron haber sido usados para otros fines, o bien que quedaron inmovilizados sin ejecución efectiva.
En Tierra del Fuego, este tipo de anuncios suelen estar ligados al subrégimen industrial y a los aportes de las grandes empresas electrónicas. Si esos aportes se hicieron pero no se tradujeron en créditos visibles, la lectura social es que el fideicomiso fue más un gesto político que una herramienta real de diversificación productiva.
Lo que se puede hacer ahora:
- Solicitar un pedido de acceso a la información pública al Gobierno provincial o al Banco Nación para exigir transparencia sobre la ejecución del fideicomiso.
- Consultar a la Cámara de Comercio de Río Grande o a asociaciones de pymes locales, que suelen tener información sobre si alguna empresa accedió a esos créditos.
- Revisar informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), que en ocasiones audita fideicomisos de este tipo.
En definitiva, la falta de datos concretos después de tres años alimenta la percepción de que el dinero no cumplió el fin anunciado.
Aparentemente estamos ante otro de los tantos casos de ocultamiento de información, que viola, obviamente la Ley de acceso a la Información Publica, y mas aun en una provincia, donde esto ya es moneda corriente y la justicia no acompaña en lo mas mínimo.
Nota relacionada publicada por este medio.
AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA: EL GOBERNADOR MELELLA FIRMÓ UN ACUERDO CON SILVINA BATAKIS PARA FINANCIAR EMPRESAS FUEGUINAS POR 10 MIL MILLONES DE PESOS
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar