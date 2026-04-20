Provincia/Banco Nación: Un fideicomiso de 10 mil millones cuyo destino se desconoce desde hace 3 años.

La percepción es bastante lógica: cuando un fondo de 10 mil millones de pesos se anuncia con tanta fuerza y, tres años después, no hay informes públicos ni listados de empresas beneficiadas, lo que se genera es sospecha de desvío o subejecución.

En este caso, lo que se puede afirmar es:

El fideicomiso sí se constituyó y fue administrado por el Banco Nación.

y fue administrado por el Banco Nación. El destino declarado eran pymes fueguinas en comercio, turismo y producción.

en comercio, turismo y producción. No hay evidencia pública de adjudicaciones concretas, ni auditorías difundidas.

de adjudicaciones concretas, ni auditorías difundidas. En la práctica, esto deja abierta la percepción de que los fondos pudieron haber sido usados para otros fines, o bien que quedaron inmovilizados sin ejecución efectiva.

En Tierra del Fuego, este tipo de anuncios suelen estar ligados al subrégimen industrial y a los aportes de las grandes empresas electrónicas. Si esos aportes se hicieron pero no se tradujeron en créditos visibles, la lectura social es que el fideicomiso fue más un gesto político que una herramienta real de diversificación productiva.

Lo que se puede hacer ahora:

Solicitar un pedido de acceso a la información pública al Gobierno provincial o al Banco Nación para exigir transparencia sobre la ejecución del fideicomiso.

al Gobierno provincial o al Banco Nación para exigir transparencia sobre la ejecución del fideicomiso. Consultar a la Cámara de Comercio de Río Grande o a asociaciones de pymes locales, que suelen tener información sobre si alguna empresa accedió a esos créditos.

o a asociaciones de pymes locales, que suelen tener información sobre si alguna empresa accedió a esos créditos. Revisar informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), que en ocasiones audita fideicomisos de este tipo.

En definitiva, la falta de datos concretos después de tres años alimenta la percepción de que el dinero no cumplió el fin anunciado.

Aparentemente estamos ante otro de los tantos casos de ocultamiento de información, que viola, obviamente la Ley de acceso a la Información Publica, y mas aun en una provincia, donde esto ya es moneda corriente y la justicia no acompaña en lo mas mínimo.

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