Paulino Rossi: «En un acuerdo espurio entre la UCR y FORJA Melella va por la Municipalidad de Rio Grande y Sciurano por Ushuaia».

Rio Grande 10/04/2026.- El ex secretario de gobierno y concejal de la UCR, contador paulino Rossi, pateo la olla y cuestionó duramente a las nuevas autoridades del centenario partido, en particular al senador Mandato Cumplido, Pablo Blanco. al presidente Maximiliano Ybars y al actual legislador Federico Sciurano. Rossi, calificó al Comité Rio Grande, un club Swinger político y remarco que en un acuerdo espurio entre la UCR y FORJA, Gustavo Melella ira por la municipalidad de Rio Grande y Sciurano por la de Ushuaia.

En declaraciones a Radio Provincia, el ex funcionario comenzó diciendo, en Realmente si alguien que me importa muy poco lo que diga es este personaje nefasto de la política como vos lo nombrabas al ex senador -Pablo Blanco- , pero cuando en algún momento puntual de la nota tocó directamente en la memoria de mi amigo Tito Stefani haciéndolo responsable cuando dijo de que el problema de la última elección el PRO fue que puso inconvenientes para tratar de justificar el nefasto resultado electoral que tuvo en esa elección, no olvidemos que fue papelón la presentación de Pablo Blanco con único objetivo de dividir la oposición para hacer funcionar el actual gobernador y después que bueno, quedó ratificado cuando se presentó nuevamente en la elección y el 97% del electorado fue le dijo que se vaya,

O sea, categóricos del electorado cada vez que encabeza Pablo Blanco tiene una derrota catástrofe, un poco más joven fue candidato a diputado y también cuando encabezó perdió, siempre pasó eso, cuando él está solo en una boleta obviamente nadie puede querer agarrar y hacer uso de esa opción electoral, entonces realmente me indignó tratar de hacer como si él hubiera ido con compañero de fórmula con un marciano, o sea, tratar de echar una culpa ajena cuando en realidad el resultado electoral es pura y exclusivamente responsabilidad de él,

Porque la puesta en escena que hizo en su momento para hacer de starring del actual gobernador con un acuerdo político que antes por lo menos tenían el tupé de esconderlo, ahora ya lo han hecho de manera explícita y yo lo que me parece que Pablo Balnco en esta etapa de su vida lo que tienen que hacer es dedicarse a atender ese nuevo negocio porque ha cambiado el uso del local de la calle Elcano que antes era un comité radical que ahora le tenían que poner arriba grande, club Swinger, creo que ha hecho de manera descarada la inauguración de un club Swinger y por qué le digo, Porque te puedo hacer el paralelismo sobre un concepto muy relajado de Fidelidad

Y el otro día cuando hicieron el acto de asunciones de la UCR, en realidad no fue la asunción de las autoridades partidarias, sino fue la inauguración de esta práctica, en cual el recepcionista y dueño de esta nueva función de lo que alguna vez fue un comité, él está como recepcionista, decide quién entra, quién no entra, y bueno, la presentación en sociedad, seguramente el próximo candidato intendente por la UCR de la ciudad de Ushuaia, Federico Giurano, que después de probar las mieles y participar activamente en un frente electoral totalmente populista y ultra K, ahora nuevamente le abren las puertas del comité y en conjunto con la otra gran bomba de humo que tiró el gobernador Melella al traerlo a Kichillof para que estén todas las cámaras, en realidad lo importante y que se estaba gestando en la provincia de Tierra del Fuego, él mandó avanzada, sus delfines, para que estén presentes en ese mismo acto y seguramente hagan un gran frente electoral en el cual el concepto de fidelidad sea muy relativo y ahora todos quieran volver dentro del UCR, porque el dueño de esta estrategia que hace años lo viene diciendo mucho explícito, este personaje nefasto que cuanto ilusión ha tocado, la ha arruinado y ahora está queriendo llevar esta práctica adelante, lo que alguna vez fue el comité radical.

A Tito Stefani, él hizo responsable al PRO supuestamente de que no se pudo hacer un frente electoral cuando él fue el que rompió explícitamente también lo echó a Sciurano de la UCR porque no le convenía en ese acuerdo, en ese momento fue Pablo Blanco el responsable para hacer una estrategia electoral totalmente funcional a Melella, porque él había acordado ser el sparring para una puesta en escena de una elección que no era tal.

Y fíjate cómo ahora exterioriza este acuerdo político al apoyar la Constituyente y que no te extrañe que termine siendo ministro cuando este gobierno entre en la debacle final.

Dentro de sus aspiraciones seguramente será poder participar dentro del gabinete, porque ya no esconde, o sea, antes por ahí cuidan un poco las formas, ahora ya es totalmente explícito el acuerdo que tienen con el gobierno provincial.

Soy afiliado radical, pero bajo ningún punto de vista me voy a juntar con con un presidente que lo único que hace arreglos chiquititos políticos para meter gente en los municipios o en el gobierno, pero una fachada de oposición que es una vergüenza.

Es lamentable la estrategia que están llevando adelante, como te digo, de implementar políticas swinger políticas en el cual te podés ir y volver sin ningún tipo de tapujo a ver ni siquiera lo que hago como crítica, sino como una descripción de cómo están llevando adelante las autoridades de la unión civil que radicara el partido.

Una lástima porque mucha gente creo muy valiosa y que sigue estando ahí porque bueno, no tiene la capacidad de torcer el rumbo de lo que están llevando adelante. Pero no, de ninguna manera voy a participar mientras estén trabajando de esta manera.

Así que seguiré firme mis convicciones, sigo siendo afiliado, pero de ninguna manera voy a participar mientras sigan haciendo estas cosas.

Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo que por acuerdos cortoplacistas o sectoriales para meter gente en el estado, poder ser parte de esta UTE que hicieron del estado en el cual se reparten pedacitos de poder permitir este tipo de situaciones que no resisten el más mínimo análisis.

Entiendo acuerdos políticos, entiendo de que se tienen que hacer cuestiones de frente electorales, pero ya hay cuestiones que no se pueden cruzar. Me parece que, sobre todo porque estamos en una época que antes era como que atrasaba hablar de moral y ética.

Bueno, me parece que justamente lo que era uno de los grandes activos que tenía la Unión Cívica Radical era poder tener estos valores como algo fundamental del partido y lo han devaluado de una manera que los resultados electorales no son casuales, es consecuencia de estas políticas que han llevado adelante durante.

Veo la UCR, como lo que es, un acuerdo espurio con Melella, ya a cara descubierta, para tratar de generar las herramientas electorales para dar un salvoconducto? Viste que ahora suena muy fuerte el tema de la postulación de Melella como intendente de la ciudad de Río Grande. Olvídense que en Ushuaia termine el hospital, olvídense que pongan un peso en obra pública, están franca retirada, seguramente van a tratar de enfocar todos los recursos en la ciudad de Río Grande y generar una estrategia electoral similar a la de Fabiana Ríos en su momento cuando estaba en plena retirada, replicar eso y están usando, alquilando, usando saber cuál es la figura que van a hacer con la UCR, porque ahora supuestamente nunca dejaron de ser de la UCR, fueron ultra kirchneristas y ahora vuelven a la Unión Cívica Radical como si nada pasara y como si no tuviéramos memoria colectiva de lo que pasó hace dos días atrás en los últimos frentes electorales.

Bueno, hasta hace poco hubo acá en Río Grande una reunión en el comité, asumieron las nuevas autoridades, estuvo el legislador ciudadano, es decir, hubo bastante, según lo que nos comentaron, mucha gente hubo, hacía tiempo que no había mucha gente, es decir que.

Pero está toda la estructura del gobierno provincial, estaba el cartelito de Somos, estaban sus concejales, estaban sus ministros, o sea, está claro que se han entregado a FORJA, la billetera del gobierno provincial, alquilará la estructura partidaria del UCR para tratar de usarlo como un nuevo frontal electoral para las próximas elecciones.

Es clarísimo qué es lo que están planteando como alternativa a futuro.

yo entiendo que por ahí los flashes y las cámaras estuvieron centrados en el 2 de abril, Avenida de Kicillof, que oh, casualidad, viene Kicillof y no habla Melella y justo tenemos un escándalo con los veteranos, esas casualidades tan casuales que solamente pasan en Tierra de Fuego.

Pero el hecho político importante fue que el comité de la UCR estuvo copado por funcionarios del gobierno provincial y referentes de FORJA.

Bueno, Sciurano hoy en día es el legislador número uno de Forja, o sea la gran presencia de público relativa, esa cantidad eran todos funcionarios provinciales, está clarísimo de que fueron a ser el hablando y para el desembarco del hijo pródigo que seguramente van a recibir con los brazos abiertos de acá a futuro aprovechando la estructura de la caja del gobierno provincial.

Eso era lo más visible -Lucía Rossi y Federico Runín-, pero si te fijas estaban las cámaras, estaban punteros, que somos pocos y no conocemos mucho, ellos por ahí son los más visibles porque tienen mayor nivel de exposición pública, pero los que no tienen mayor exposición pública pero que sabemos que son referentes dentro del gobierno provincial y de Forja, estaban todos presentes dentro del comité.

A ver, esta lógica swinger de la política, que la fidelidad es algo relativo, yo respeto lo que piensa distinto, no lo comparto y lo hago como un análisis descriptivo de la realidad, o sea son espacios totalmente opositores, porque hay lugares que podría identificarse como sectores centro derecha, centro izquierda izquierda, pero estamos hablando lo más rancio del kirchnerismo con el radicalismo, tratar de naturalizar que pueden compartir un mismo espacio como si fuera algo natural, no es forzado y lo único que los une la caja, o sea, las cosas como son.

Si vos ves de que los referentes supuestamente del radicalismo o los punteros radicalismo empiezan a ocupar cargos dentro de los ejecutivos y automáticamente ves como los referentes de el sector más extremo del kirchnerismo en Tierra del Fuego busquen refugio dentro del UCR porque la estructura, esto consecuencia, no nos olvidemos que los que fueron el frente electoral como referente de kirchnerismo en la última elección le coparon a San Martín, hubo un quiebre en el último frente electoral del gobierno provincial.

Ese quiebre entre dos sectores muy identificados con el sector K hace que el sector más débil en lo político busque refugio dentro de la estructura de UCR para tener una presencia partidaria en las próximas elecciones.

Esto es consecuencia del quiebre de un frente electoral que lo llevó a Melella como gobernador que no resiste más.

Lo que la gente vota es porque tiene la mejor opción que tenga sobre la mesa, yo no soy quien para decir cuál es la mejor o la peor opción.

Sí como afiliado radical no me gusta esto que están haciendo, y lo digo públicamente y claramente y con fundamentos porque me parece, y que también esto va a llevar a un magrísimo resultado electoral, se piensa que la salida para tener una alternativa dentro de la Unión Cívica Radical es juntarse con el gobierno provincial y con el sector más extremo del kirchnerismo nacional, o sea, no lo entiendo, no lo comparto, no lo entiendo y no me parece que es algo bueno.

Te aseguro que cuando uno se desintoxica del círculo rojo, pues yo estuve ahí, yo estuve rodeado, trabajé con ellos durante mucho tiempo, uno está ahí. Ahora bien, cuando tomas distancia, marcar clara enemistad con los responsables de la situación pésima que vive la provincia, te aseguro que reclutas mucho más amigos de lo que uno pensaba que tenía.

Si uno se piensa de que porque en algunas mesas chiquitas donde se distribuyen los cargos de poder tenés amistad o te palmean la espalda, es algo positivo, te puedo garantizar que más en esta provincia que es chica, estoy muchísimo más contento con el resultado de amistades genuinas y cantidad de gente que se puede ver reflejada en lo que uno piensa y en función de lo que estos pocos impresentables vienen haciendo hace años y los resultados están a la vista.

No tengo pensado ser candidato, lo digo a rajatabla porque también en su momento se planteó cuando frenamos la reforma de la Constitución porque supuestamente había intereses electorales. No me interesa ningún cargo electivo, no me interesa ser parte de ninguno de los cuadros que actualmente están en la provincia. Me parece que hay una degradación institucional en todos los espacios políticos.

Así que no, que no se tome esto como una plataforma ni mucho menos, sino realmente como una posición crítica y que también es de carácter generalizado, no va solamente a ser un sector.

Ahora bien, nosotros arrancamos dentro de un esquema que estaba el ingeniero Martín, estábamos orgullosos de pertenecer a un equipo de trabajo. Él llega intendente y fue cambiando la gente que lo rodea. Fíjate, de los equipos de trabajo que compartieron equipos de gestión con Gustavo, ¿Quién está ahora? De esa época no queda absolutamente nadie.

Algunos podrán ser más críticos como yo, otro poder tener un perfil más bajo, pero de la gente que construimos una alternativa de gestión seria, te puedo hacer el paralelismo, por ejemplo cuando había problemas de coparticipación, Río Grande y Ushuaia trabajan de la mano. Hoy vas a ver que los municipios trabajan por separado, pero de esa época.

Sí, sin duda, está clarísimo el frente electoral Ciudad volviendo el hijo pródigo al UCR -Federico Sciurano- y Gustavo Melella también volviendo dentro, fue explícito, no estamos hablando, no es un carpetazo oculto lo que se hizo el otro día, fue algo sin ningún tipo de pudor lo que se está planteando ahora.

Esto, tus declaraciones podrían llegar a de alguna manera, podría llegar de alguna manera u otra a generar una interna o una oposición dentro de la actual presidencia de la UCR.

No, si el actual presidente está muy cómodo con este esquema y lo tenés atrás al gestor de todo esto, que es el detonador de esta charla, que es el que hizo todo este armado y que a pesar de que la gente lo jubiló, sigue trastiendo este tipo de cuestiones. El director Pablo Daniel Blanco, el personaje más nefasto de la política de Tierra del Fuego, que es el común denominador desde la convención del 91, estuvo siempre dando vuelta en la política, es el principal responsable todo y cada uno de los problemas esta provincia y ahora nuevamente está gestando esta estrategia que bueno, nosotros le veníamos diciendo con Tito hace cuánto, no es algo nuevo que estoy diciendo, lo venimos planteando hace un montón, nada más de que ahora cada vez lo hace más explícito.

Sé que soy incómodo en un montón de cuestiones, sé que estoy viejo y menos tolerante, también me hago cargo de eso. Pero creo que en esta provincia alguna vez tenemos que dejar de fingir demencia por un montón de temas que están a flor de piel.