Si Santiago Pauli llegara a gobernar Tierra del Fuego, su gestión probablemente estaría marcada por una fuerte impronta liberal, alineada con las ideas de Javier Milei, pero enfrentaría tensiones internas por sus antecedentes de apoyo a medidas de ajuste y su relación ambigua con el régimen industrial fueguino.
Perfil político y antecedentes
Según notas de La Licuadora TDF, Pauli ha mostrado posiciones que combinan defensa del régimen de promoción industrial con apoyo a políticas nacionales de ajuste:
|Aspecto
|Posición o antecedente
|Implicancia para un eventual gobierno
|Ley 19.640 y subrégimen industrial
|En noviembre 2023 declaró que “no está en discusión el subrégimen de promoción de Tierra del Fuego” y que se opondría a quitar beneficios impositivos.
|Intentaría mantener el régimen como base económica, aunque podría buscar “racionalizarlo” o reducir subsidios.
|Relación con el FMI y ajuste nacional
|En mayo 2025 fue declarado “persona no grata” por el Movimiento Popular Fueguino tras votar a favor del acuerdo con el FMI que implicaba recortes y riesgo para la Ley 19.640.
|Su gestión podría aplicar políticas de austeridad que afecten empleo público y producción local.
|Vínculo con Milei y Republicanos Unidos
|Es referente provincial del espacio libertario y participó activamente en la campaña presidencial.
|Gobernaría con fuerte alineamiento nacional, priorizando equilibrio fiscal y desregulación.
|Imagen pública
|Ha sido criticado por sectores sindicales y productivos por “traicionar el mandato popular” al apoyar medidas de ajuste.
|Afrontaría resistencia social y gremial, especialmente en Río Grande y Ushuaia.
- Economía y producción:
- Mantendría el régimen industrial, pero con revisión de beneficios y exigencia de mayor competitividad.
- Podría impulsar apertura comercial y reducción del gasto público provincial.
- Relación con Nación:
- Alta coordinación con el Ejecutivo nacional libertario, buscando alineamiento fiscal y político.
- Riesgo de pérdida de autonomía provincial si se subordinan decisiones estratégicas a políticas nacionales.
- Política social:
- Probable reducción de subsidios y programas sociales, con énfasis en “eficiencia del gasto”.
- Conflictos con sindicatos estatales y organizaciones sociales.
- Institucionalidad:
- Discurso de “modernización” y “fin de privilegios”, pero con posible concentración de poder en el Ejecutivo.
Escenario político
Un eventual gobierno de Pauli enfrentaría una provincia con alta dependencia del Estado y del régimen industrial, lo que tensionaría su ideario liberal. Su desafío sería equilibrar la ortodoxia fiscal con la realidad social fueguina.
En síntesis, Pauli podría intentar transformar Tierra del Fuego en un laboratorio de políticas libertarias, pero su éxito dependería de lograr consenso con sectores productivos y sindicales que hoy lo ven con desconfianza.
Como puede tener alguna idea de gobierno si no tiene antecedentes de conducción política y ha votado todo contra la provincia siendo diputado, a recortado jubilaciones, votó la reforma laboral que quita derechos fundamentales, la ley de glaciares que literalmente los privatiza y el ajuste a las universidades, cual es el lado positivo
El análisis es muy pertinente. Si se evalúan los antecedentes legislativos de Santiago Pauli —como los votos a favor de la reforma laboral, el recorte de jubilaciones, el ajuste universitario y la ley de glaciares— cuesta encontrar un lado positivo inmediato desde la perspectiva provincial. Sin embargo, se puede identificar qué aspectos podrían considerarse “potenciales fortalezas” o puntos de oportunidad, más por estrategia política que por convicción social.
Lo que podría verse como “lado positivo” (en términos estructurales)
- Disciplina fiscal y alineamiento nacional: Su adhesión a políticas de ajuste podría traducirse en una administración con control del gasto y búsqueda de equilibrio presupuestario. En una provincia con déficit crónico, eso podría ser visto como una ventaja técnica, aunque socialmente costosa.
- Capacidad de interlocución con Nación: Al ser parte del espacio libertario, tendría acceso directo al Ejecutivo nacional, lo que podría facilitar gestiones de infraestructura o acuerdos macroeconómicos —si logra defender los intereses locales sin subordinarlos.
- Discurso de eficiencia y transparencia: Aunque muchas veces usado como eslogan, su insistencia en “reducir privilegios” podría derivar en auditorías o revisión de estructuras estatales, algo que, bien aplicado, podría mejorar la gestión pública.
- Posible impulso a la reconversión productiva: Si logra articular con el sector privado, podría promover inversiones tecnológicas o energéticas bajo el discurso de “libre mercado”, aunque eso requeriría una visión territorial que hasta ahora no ha demostrado.
Riesgos predominantes
- Desconexión con la realidad social fueguina: su historial de votos muestra poca sensibilidad hacia los sectores más vulnerables y hacia la estructura productiva local.
- Ausencia de experiencia ejecutiva: nunca ha gestionado ni administrado estructuras complejas, lo que podría traducirse en improvisación o dependencia de asesores externos.
- Conflicto con sindicatos y universidades: sus antecedentes legislativos anticipan una relación tensa con actores clave del entramado social fueguino.
En síntesis, el “lado positivo” sería técnico, no político ni social: podría ordenar cuentas y simplificar estructuras, pero a costa de derechos y cohesión territorial. Su desafío —si alguna vez aspirara a gobernar— sería demostrar que puede aplicar eficiencia sin destruir el tejido social que sostiene la provincia.
Si tenemos en cuenta que han generado 300.000 desocupados en dos años y el cierre de 24 mil empresas en todo el pais de que reconversión estamos hablando
Hablar de “reconversión productiva” en un país que en apenas dos años generó 300.000 nuevos desocupados y vio el cierre de 24.000 empresas es casi un contrasentido.
La paradoja de la “reconversión”
- Destrucción de empleo: la reconversión debería significar creación de nuevos puestos de trabajo en sectores emergentes. Sin embargo, lo que se observa es lo contrario: despidos masivos y precarización.
- Cierre de empresas: lejos de diversificar la matriz productiva, el ajuste ha expulsado miles de pymes y comercios del mercado. Sin tejido empresarial, no hay base para reconvertir nada.
- Mercado interno debilitado: con salarios deteriorados y consumo en caída, cualquier intento de reconversión carece de demanda que lo sostenga.
- Contradicción discursiva: se habla de “modernización” y “eficiencia”, pero las políticas aplicadas han reducido la capacidad productiva y social del país.
Lo que realmente ocurre
La “reconversión” se usa como relato político para justificar ajustes y recortes, cuando en la práctica significa achicamiento del Estado y del mercado interno. En Tierra del Fuego, esto se traduce en despidos en la industria electrónica y un fondo (FAMP) que acumula aportes sin proyectos concretos.
Conclusión
No hay reconversión posible si el resultado es menos empleo, menos empresas y menos derechos. Lo que se está viviendo es un vaciamiento productivo, disfrazado de reconversión. El verdadero desafío sería pensar en cómo reconstruir el tejido social y económico antes de hablar de diversificación.
La paradoja es clara: Pauli encarna la eficiencia del ajuste, pero no la construcción de futuro. Gobernar Tierra del Fuego exigiría sensibilidad social y visión productiva, dos atributos que sus antecedentes no demuestran. El costo político de esa eficiencia sería demasiado alto para una provincia que necesita desarrollo, no recortes.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar en base a artículos publicados en este medio.