Pauli encarna la eficiencia del ajuste, pero no la construcción de futuro.

Si Santiago Pauli llegara a gobernar Tierra del Fuego, su gestión probablemente estaría marcada por una fuerte impronta liberal, alineada con las ideas de Javier Milei, pero enfrentaría tensiones internas por sus antecedentes de apoyo a medidas de ajuste y su relación ambigua con el régimen industrial fueguino.

Perfil político y antecedentes

Según notas de La Licuadora TDF, Pauli ha mostrado posiciones que combinan defensa del régimen de promoción industrial con apoyo a políticas nacionales de ajuste:

Aspecto Posición o antecedente Implicancia para un eventual gobierno Ley 19.640 y subrégimen industrial En noviembre 2023 declaró que “no está en discusión el subrégimen de promoción de Tierra del Fuego” y que se opondría a quitar beneficios impositivos. Intentaría mantener el régimen como base económica, aunque podría buscar “racionalizarlo” o reducir subsidios. Relación con el FMI y ajuste nacional En mayo 2025 fue declarado “persona no grata” por el Movimiento Popular Fueguino tras votar a favor del acuerdo con el FMI que implicaba recortes y riesgo para la Ley 19.640. Su gestión podría aplicar políticas de austeridad que afecten empleo público y producción local. Vínculo con Milei y Republicanos Unidos Es referente provincial del espacio libertario y participó activamente en la campaña presidencial. Gobernaría con fuerte alineamiento nacional, priorizando equilibrio fiscal y desregulación. Imagen pública Ha sido criticado por sectores sindicales y productivos por “traicionar el mandato popular” al apoyar medidas de ajuste. Afrontaría resistencia social y gremial, especialmente en Río Grande y Ushuaia. Posibles ejes de gestión

Economía y producción: Mantendría el régimen industrial, pero con revisión de beneficios y exigencia de mayor competitividad.

Podría impulsar apertura comercial y reducción del gasto público provincial. Relación con Nación: Alta coordinación con el Ejecutivo nacional libertario, buscando alineamiento fiscal y político.

Riesgo de pérdida de autonomía provincial si se subordinan decisiones estratégicas a políticas nacionales. Política social: Probable reducción de subsidios y programas sociales, con énfasis en “eficiencia del gasto”.

Conflictos con sindicatos estatales y organizaciones sociales. Institucionalidad: Discurso de “modernización” y “fin de privilegios”, pero con posible concentración de poder en el Ejecutivo.

Escenario político

Un eventual gobierno de Pauli enfrentaría una provincia con alta dependencia del Estado y del régimen industrial, lo que tensionaría su ideario liberal. Su desafío sería equilibrar la ortodoxia fiscal con la realidad social fueguina.

En síntesis, Pauli podría intentar transformar Tierra del Fuego en un laboratorio de políticas libertarias, pero su éxito dependería de lograr consenso con sectores productivos y sindicales que hoy lo ven con desconfianza.

Como puede tener alguna idea de gobierno si no tiene antecedentes de conducción política y ha votado todo contra la provincia siendo diputado, a recortado jubilaciones, votó la reforma laboral que quita derechos fundamentales, la ley de glaciares que literalmente los privatiza y el ajuste a las universidades, cual es el lado positivo