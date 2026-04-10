Para Sturzenegger, un británico debería poder «comprar tierras» en Tierra del Fuego

Tierra del Fuego 10/04/2026.- El ministro de Desregulación participó del plenario de comisiones en el Senado, que debatía la iniciativa del Ejecutivo sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

Mientras en la Cámara de Diputados se trataba la modificación de la Ley de Glaciares, en el Senado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendía el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, en medio de fuertes cruces con la oposición. En el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General y a una semana del 2 de abril, el funcionario dio a entender que, como liberal, está a favor de que los británicos puedan comprar tierras en Tierra del Fuego.

La respuesta se dio ante la consulta de la senadora peronista fueguina Cristina López, quien trasladó al ministro preguntas de excombatientes de su provincia sobre el proyecto del Ejecutivo. En ese sentido, le consultó: “Una de las preguntas que me llegó, que va directamente a usted, ministro, es si con este proyecto un ciudadano del Reino Unido, país que ocupa ilegalmente nuestras Malvinas, puede comprar tierras en Tierra del Fuego”.

Pubicidad

Sturzenegger respondió: “Es una discusión sobre zonas de frontera y eso no lo estamos cambiando. Tierra del Fuego, como Misiones, están en zona de fronteras por lo que cualquier adquisición de propiedades rurales requiere de autorización”. “Yo comenté que no es bueno para Tierra del Fuego, para el tema productivo, que el 100% de la provincia este bajo ese régimen. Es una discusión que hay que dar”, agregó.

“Como liberal-agregó-se pone en el centro al individuo. A un individuo por la religión que tenga, etnia, raza o país, limitarle ciertas propiedades de un colectivo no es la manera que nosotros apoyamos. Es un modo terrible, porque un individuo libre, diferente, no tiene por qué hacerse cargo de una abstracción o una generalidad de lo que ha hecho en algún momento su país. Es un tema filosófico con el cual discrepamos”.

Entre los cuestionamientos al funcionario estuvo el del senador justicialista Martín Soria. Dijo que “es una provocación” la presencia del ministro. Lo acusó de ser uno de los responsables de los “fracasos” económicos de los últimos treinta años. En la misma línea critica, el presidente del bloque peronista, José Mayans, acusó a Sturzenegger de ser el responsable de «la mayor transferencia del sector público al sector privado con el megacanje» en el 2001, de la emisión de Lebac, de «la deuda que tomó Mauricio Macri” en el 2018 y de la política económica del gobierno actual.

Por su parte, el ministro respondió que «el único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo: tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad».

Sobre las expropiaciones, explicó: “Proponemos eliminar la necesidad de utilidad pública para la expropiación, permitiendo que las entidades locales tomen acción efectiva en la resolución de estos problemas”.

Y objetó la Ley del Manejo del Fuego. Dijo: «Qué sentido tiene extender la protección de los bosques nativos a la producción agropecuaria. Para una producción agropecuaria es un dislate extender el concepto y afectar la propiedad privada durante 30 años sin poder hacerle ninguna modificación”.

Tiempo Argentino