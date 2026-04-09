Pablo Villegas impulsa la formación universitaria en enfermería en Tierra del Fuego

Ushuaia 09/04/2026.- El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, participó de la reunión de la Comisión N.º 1 de la Legislatura provincial, donde se avanzó en el tratamiento del proyecto de adhesión a la Ley Nacional N.º 27.712, con el objetivo de fortalecer la formación académica de enfermeros y enfermeras en Tierra del Fuego.

Del encuentro participaron autoridades del Colegio de Enfermeros y profesionales del sistema público de salud y educación, quienes expusieron la necesidad de ampliar las oportunidades de formación en la provincia.

Villegas explicó que la iniciativa busca dar un paso clave para que quienes actualmente cursan o ya finalizaron la tecnicatura en enfermería puedan acceder a la licenciatura sin tener que emigrar a otras jurisdicciones. “Nuestro objetivo es que puedan estudiar y seguir formándose en nuestra provincia, en beneficio de todos los fueguinos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que hoy la formación en enfermería en Tierra del Fuego se limita al nivel terciario, lo que obliga a los profesionales a continuar sus estudios en universidades del continente, muchas veces afrontando altos costos. “Queremos que el desarrollo profesional sea continuo en la provincia, que no se vea interrumpido por la falta de oferta académica”, indicó.

El legislador señaló que la adhesión a la normativa nacional representa “un primer paso” para avanzar en la implementación de la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. “Se trata de iniciar un camino que demandará tiempo, pero que es fundamental para garantizar el derecho a la educación superior en nuestra provincia”, afirmó.

Asimismo, Villegas planteó la necesidad de articular acciones entre el Gobierno provincial, el sistema de salud y la UNTDF, así como gestionar ante el Estado nacional los recursos necesarios para la apertura de la carrera. “Así como en su momento se impulsaron convenios para otras carreras, creemos que en enfermería también se puede avanzar en ese sentido”, expresó.

Finalmente, destacó que el proyecto apunta a evitar que se trunque el proceso de formación de los enfermeros fueguinos y a consolidar un sistema de capacitación continua en el territorio. “Queremos que estudiar, capacitarse y crecer profesionalmente en Tierra del Fuego sea una realidad”, concluyó.