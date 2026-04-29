OSEF AVANZA EN LOS ACUERDOS CON FARMACIA FUEGUINAS PARA NORMALIZAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS

Tierra del Fuego 29/04/2026.- La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y representantes de farmacias de la provincia lograron avances en un trabajo conjunto destinado a garantizar la dispensa de medicamentos a sus afiliados.

La reunión, convocada desde la presidencia de la Obra Social, tuvo como eje principal fortalecer la articulación entre las partes y mejorar el acceso a tratamientos.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron la necesidad de asegurar la continuidad de los tratamientos, optimizar los circuitos de provisión y brindar mayor previsibilidad en la cobertura de prestaciones farmacéuticas. Según se informó, estos acuerdos buscan dar respuesta a las dificultades registradas en la entrega de medicamentos.

Como resultado de las conversaciones, desde este martes las farmacias comenzaron a restablecer la dispensa de medicamentos en todas sus coberturas, en un proceso que apunta a normalizar progresivamente el servicio para los afiliados de OSEF.

Desde la obra social indicaron que continuarán trabajando de manera coordinada con los distintos actores del sistema de salud provincial, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a los tratamientos y optimizar el uso de los recursos disponibles.