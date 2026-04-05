NUEVA CAMPAÑA DE «DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER COLORRECTAL»

Rio Grande 05/04/2026.- En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, el Municipio llevará adelante una campaña de detección precoz destinada a vecinos y vecinas de 45 a 75 años. La iniciativa busca promover el diagnóstico temprano de la enfermedad en pos de reducir su incidencia y mortalidad.

El Municipio de Río Grande, mediante la Secretaría de Salud, pone en marcha la campaña “Detección Precoz de Cáncer Colorrectal 2026”, reafirmando su compromiso con la promoción y prevención de la salud de la comunidad.

La propuesta se realizará del 6 al 17 de abril y está destinada a personas de ambos sexos de entre 45 y 75 años, presenten o no síntomas o factores de riesgo y cuenten o no con cobertura de obra social.

Dicha campaña se desarrollará en el Centro de Especialidades Médicas (CEM); en los Centros Municipales de Salud N° 1, 2, 3 y 4; así como en el Centro de Bienestar para Personas Mayores. El Laboratorio de Análisis Municipal acompañará la campaña participando en el procesamiento de las muestras y el seguimiento correspondiente, pero no será punto de inscripción ni de atención directa de pacientes.

El principal objetivo de esta iniciativa es lograr la detección temprana del cáncer colorrectal en etapas iniciales, lo cual permite aumentar las posibilidades de tratamiento y curación, así como disminuir la incidencia y mortalidad de esta enfermedad en la población.

Como parte del proceso, se hará el Test de Sangre Oculta en Materia Fecal (SOMF), una prueba simple y no invasiva. Para acceder, quienes estén interesados deberán acercarse a los Centros de Salud Municipales, donde promotoras de salud realizarán la inscripción y entrega del kit para la toma de muestra.

Luego, cada paciente deberá entregar la muestra en el Laboratorio Municipal. Una vez obtenido el resultado, se coordinará un turno para la consulta con especialistas en gastroenterología en el Centro de Especialidades Médicas.

La inscripción será de manera presencial en los Centros mencionados, en el horario de atención habitual, de 8 a 16 horas.

A través de estas acciones, el Estado Municipal sigue fortaleciendo políticas públicas orientadas al cuidado integral de la salud, promoviendo el acceso equitativo a controles preventivos y fomentando hábitos de cuidado en toda la comunidad.