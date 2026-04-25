Ni la IA encuentra proyectos propios de los libertarios Rodríguez, Coto y Monte de Oca.

El diputado Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego) ha presentado 52 proyectos en la Cámara de Diputados desde diciembre de 2023. En cambio, no encontramos aún un número consolidado para el diputado José Luis Rodríguez ni para los senadores Coto y Monte de Oca, aunque sus iniciativas pueden consultarse en los buscadores oficiales del Congreso y Senado.
La mayoría de los asuntos presentados, son como ya hemos publicado, vería con agrado o declarar de interés cuestiones que nada tiene que ver con la defensa de los intereses de la provincia o que ayuden a su desarrollo.
Detalle de proyectos presentados
Diputado Santiago Pauli
- Total: 52 proyectos (2023–2026).
- Tipos de iniciativas:
- Proyectos de ley: Ej. marco normativo para la industria del hidrógeno, modificaciones al Código Penal.
- Resoluciones: Ej. sanciones a diputados por actitudes antidemocráticas, conmemoraciones de fechas patrias.
- Declaraciones: Ej. repudios a acciones del Reino Unido en Malvinas, respaldo a lanzamientos espaciales argentinos.
- Temáticas recurrentes:
- Defensa de la soberanía en Malvinas.
- Cuestiones de seguridad y justicia penal.
- Promoción de nuevas industrias (hidrógeno, tecnología espacial).
- Posturas ideológicas frente a ONGs y gobiernos extranjeros.
Diputado José Luis Rodríguez
- No aparece aún un registro consolidado en la base pública de la Cámara de Diputados.
- Se recomienda consultar directamente el Buscador de Proyectos de Diputados (diputados.gov.ar), donde se actualizan diariamente las iniciativas.
Senadores Coto y Monte de Oca
- El Senado ofrece un buscador similar, pero no encontré cifras específicas de proyectos presentados por ellos.
- Sus iniciativas pueden localizarse en el Buscador de Proyectos del Senado (senado.gob.ar).
Cómo verificar cada caso
- Diputados: Ingresar al portal oficial de la Cámara de Diputados → sección Proyectos → buscar por nombre del legislador.
- Senado: Ingresar al portal oficial del Senado → sección Proyectos → buscar por nombre del senador.
- Ambos buscadores permiten filtrar por período, tipo de proyecto y estado de trámite.
Consideraciones
- Los números pueden variar porque los buscadores se actualizan diariamente.
- Algunos proyectos son co-firmados, por lo que figuran en varias listas.
- No todos los proyectos llegan a dictamen o sanción; muchos quedan en estado de presentación.
Cuadro comparativo con el detalle de cada legislador de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego (Pauli, Rodríguez, Coto y Monte de Oca), mostrando cantidad de proyectos, temáticas principales y estado de avance? Esto permitiría visualizar mejor su nivel de actividad parlamentaria.
- Diputado Santiago Pauli (LLA – Tierra del Fuego): sí tiene actividad registrada, con 52 proyectos presentados desde diciembre de 2023.
- Diputado José Luis Rodríguez (LLA – Tierra del Fuego): no figuran proyectos presentados en el buscador oficial de la Cámara de Diputados.
- Senadores Coto y Monte de Oca (LLA – Tierra del Fuego): tampoco aparecen proyectos en el buscador del Senado.
Esto significa que, al día de hoy, Pauli es el único legislador de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego con iniciativas ingresadas. La ausencia de resultados en los buscadores oficiales para Rodríguez, Coto y Monte de Oca indica que no han presentado proyectos propios.
Cuadro comparativo
|Legislador
|Cámara
|Proyectos presentados
|Temáticas principales
|Santiago Pauli
|Diputados
|52
|Soberanía Malvinas, justicia penal, industria del hidrógeno, tecnología espacial
|José Luis Rodríguez
|Diputados
|0
|—
|Coto
|Senado
|0
|—
|Monte de Oca
|Senado
|0
|—