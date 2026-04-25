Ni la IA encuentra proyectos propios de los libertarios Rodríguez, Coto y Monte de Oca.

El diputado Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego) ha presentado 52 proyectos en la Cámara de Diputados desde diciembre de 2023. En cambio, no encontramos aún un número consolidado para el diputado José Luis Rodríguez ni para los senadores Coto y Monte de Oca, aunque sus iniciativas pueden consultarse en los buscadores oficiales del Congreso y Senado.

La mayoría de los asuntos presentados, son como ya hemos publicado, vería con agrado o declarar de interés cuestiones que nada tiene que ver con la defensa de los intereses de la provincia o que ayuden a su desarrollo.

Detalle de proyectos presentados

Diputado Santiago Pauli

Total: 52 proyectos (2023–2026).

52 proyectos (2023–2026). Tipos de iniciativas: Proyectos de ley: Ej. marco normativo para la industria del hidrógeno, modificaciones al Código Penal. Resoluciones: Ej. sanciones a diputados por actitudes antidemocráticas, conmemoraciones de fechas patrias. Declaraciones: Ej. repudios a acciones del Reino Unido en Malvinas, respaldo a lanzamientos espaciales argentinos.

Temáticas recurrentes: Defensa de la soberanía en Malvinas. Cuestiones de seguridad y justicia penal. Promoción de nuevas industrias (hidrógeno, tecnología espacial). Posturas ideológicas frente a ONGs y gobiernos extranjeros.



Diputado José Luis Rodríguez

No aparece aún un registro consolidado en la base pública de la Cámara de Diputados.

Se recomienda consultar directamente el Buscador de Proyectos de Diputados (diputados.gov.ar), donde se actualizan diariamente las iniciativas.

Senadores Coto y Monte de Oca

El Senado ofrece un buscador similar, pero no encontré cifras específicas de proyectos presentados por ellos.

Sus iniciativas pueden localizarse en el Buscador de Proyectos del Senado (senado.gob.ar).

Cómo verificar cada caso

Diputados: Ingresar al portal oficial de la Cámara de Diputados → sección Proyectos → buscar por nombre del legislador.

Ingresar al portal oficial de la Cámara de Diputados → sección Proyectos → buscar por nombre del legislador. Senado: Ingresar al portal oficial del Senado → sección Proyectos → buscar por nombre del senador.

Ingresar al portal oficial del Senado → sección Proyectos → buscar por nombre del senador. Ambos buscadores permiten filtrar por período, tipo de proyecto y estado de trámite.

Consideraciones

Los números pueden variar porque los buscadores se actualizan diariamente.

Algunos proyectos son co-firmados, por lo que figuran en varias listas.

No todos los proyectos llegan a dictamen o sanción; muchos quedan en estado de presentación.

Cuadro comparativo con el detalle de cada legislador de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego (Pauli, Rodríguez, Coto y Monte de Oca), mostrando cantidad de proyectos, temáticas principales y estado de avance? Esto permitiría visualizar mejor su nivel de actividad parlamentaria.